A Mottalciata l'ultimo addio a Marco Porro, è mancato a 68 anni

È mancato troppo presto all'affetto dei suoi cari Marco Porro. La sua scomparsa, avvenuta nelle scorse ore all'età di 68 anni, ha profondamente addolorato i familiari e i parenti tutti. Il funerale, affidato alle Onoranze Funebri Defabianis, avrà luogo sabato 15 novembre, alle 10, nella chiesa nuova di Mottalciata. Sempre qui sarà recitato il Santo Rosario alle 20 di domani.
mercoledì 12 novembre
martedì 11 novembre
