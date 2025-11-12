Dal maglione "AmeriChristmas" ai pigiami, Trump lancia la sua collezione per feste

(Adnkronos) - In occasione della visita alla Casa Bianca del leader siriano Ahmed al-Sharaa, che ha ricevuto in dono da Donald Trump una boccetta del profumo Victory 45-47, il presidente americano ha colto l’occasione per riportare sotto i riflettori la propria linea di prodotti ufficiali. Proprio in questi giorni, infatti, il Trump Store - l'unico a vendere solo prodotti "Made or Decorated in the Usa" - ha lanciato la collezione invernale 'Holiday Gift Guide', presentata come un modo per "rendere le vacanze di nuovo grandi".

Il negozio - che per ora non spedisce all'estero - propone per le festività natalizie una vasta selezione di regali pensati per tutti i gusti: dalle racchette da pickleball (173 euro) ai set di pigiami in velluto (168 euro), dalle fiaschette in pelle (31 euro) alle classiche sfere natalizie con la neve (77 euro). Tra i 'must-have' della stagione spiccano i maglioni natalizi "AmeriChristmas" (44 euro), la vestaglia "Trump Deluxe Robe" (46 euro) e il set completo per la casa - accappatoio, ciabatte e candela profumata - proposto a 150 euro.

Nella nuova collezione figurano anche un set di spray per ambienti in offerta speciale (177 euro, scontato da 245 euro), che include la fragranza all’"abete di Fraser", ispirata al celebre albero di Natale della Trump International Hotel and Tower di Chicago. Tra le novità, la "coperta decorata Trump" (65 euro), le carte da gioco firmate (17 euro), la coperta di lino America the Beautiful (58 euro), il calendario dell’Avvento patriottico (36) e la serie di schiaccianoci "Trump Nutcracker", a partire da 46 euro.