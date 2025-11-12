“Quella per la pace è l’unica battaglia che valga la pena intraprendere”

Lo ha scritto un alunno dell’IC Biella 3 e racchiude il pensiero di molti suoi amici e compagni. Tutte e tutti i nostri bambini e ragazzi sanno qual è la strada per la Pace e ce lo hanno dimostrato concretamente. Il nostro istituto, dalle classi dell’infanzia alle classi terze della secondaria, ha aderito a un progetto dal titolo “Art-Ribel: la creatività come emersione dell’innata attitudine alla Pace”, promosso e ospitato dalla Fondazione Pistoletto con la partecipazione di Stefania Guerra Lisi, artista e formatrice di fama internazionale.

L’opera d’arte da noi realizzata è stata ospitata dal 15 al 22 ottobre a Cittadellarte, per dar voce alla speranza. Ci siamo chiesti se sia sufficiente questo per far prendere coscienza ai ragazzi e alle loro famiglie del momento delicato che stiamo vivendo. Un momento in cui la guerra è ovunque, dalla Palestina all’Ucraina passando per gli oltre 50 conflitti aperti nel resto del pianeta, ma anche nella nostra quotidianità, spesso sotto forma di parole offensive e caustiche, di gesti violenti.

Ecco perchè sentiamo la necessità di ribadire, anche pubblicamente, i valori della Pace, della fratellanza e dell’amicizia tra i popoli.

Per questo, come deciso dal nostro collegio dei docenti di fine settembre, il nostro Istituto comprensivo ha deciso di promuovere una manifestazione pubblica per ribadire il nostro impegno quotidiano a favore dell’amicizia, della solidarietà e per la risoluzione pacifica di tutti i conflitti.

Giovedì 13 Novembre, giornata internazionale della gentilezza, a partire dalle ore 10, nei giardini Arequipa, tutte e tutti gli studenti del nostro Istituto, insieme ai loro insegnanti, leggeranno le loro riflessioni e canteranno inni alla Pace.

Nella speranza che i loro sorrisi e la loro franchezza possa aprire i cuori e le menti dei troppi indifferenti.