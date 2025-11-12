A bocca aperta e con il naso all'insù, lo spettacolo dell'aurora boreale nei cieli

L'aurora boreale, come da previsioni, si è manifestata questa notte nei cieli del Piemonte. Uno spettacolo suggestivo che, come era accaduto un anno fa, è stato immortalato da molti scatti realizzati e pubblicati sui social nelle prime ore dell'alba. Rispettate le previsioni della NOAA, che aveva previsto due forti esplosioni che avrebbero provocato una tempesta magnetica molto intensa.

In alcune zone della provincia di Torino le condizioni sono state favorevoli con le particelle solari che, interagendo con l’atmosfera terrestre, hanno dato vita a nuove aurore visibili in varie località. Le foto che pubblichiamo arrivano da Prascorsano e sono state realizzate da Gabriele Fenoglio. Ma l'aurora era visibile anche ai confini con Torino con immagini che documentano il cielo rossastro realizzate da Rivoli, Sangano e Cirié.