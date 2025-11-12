Bando Spazio alla comunità, 327mila euro messi in campo da Fondazione CRB e Banca Simetica

Ammonta a 327.000 euro l’importo deliberato nell’ambito del bando “Spazio alla comunità” sostenuto dalla Fondazione con un contributo di € 226.500 e cofinanziato da Banca Simetica che ha deliberato contributi per un ammontare complessivo di € 100.500.

Si tratta di progetti importanti per la rifunzionalizzazione di spazi comuni sul territorio e per l’acquisto di mezzi solidali per i quali il contributo massimo era pari a € 15.000, a queste esigenze il bando ha risposto anche grazie alla collaborazione strategica con Banca Simetica che ha permesso di sostenere una quarantina di richieste, valutate sulla base della loro efficacia e capacità di fare rete. L’impegno di Banca Simetica è stato possibile grazie al fatto che gli obiettivi del bando sono in linea con l’attività filantropica realizzata dall’istituto che fin dal 2021 sostiene il bando “Spazio alla Comunità”. Il bando intende aiutare gli enti del terzo settore e gli enti religiosi nel promuovere una maggiore relazione con il territorio e la collettività attraverso l'utilizzo di spazi e luoghi con l'intento di rafforzare nel tempo i legami comunitari.

In particolare:

- favorire e incrementare forme di avvicinamento tra le comunità locali e gli enti attivi sui singoli territori;

- sostenere interventi funzionali alla realizzazione di azioni dirette ai destinatari finali;

- rafforzare i "luoghi del welfare", spazi fisici che generano interazioni tra le persone per sviluppo delle relazioni che promuovono forme di collaborazione della comunità e di sostegno reciproco.

Resta prioritaria l'azione indiretta di sostegno alla comunità economica biellese attraverso interventi a favore degli spazi della comunità locale (manutenzione immobili, beni strumentali e automezzi per realizzare attività e servizi) con il coinvolgimento di imprese locali e questa edizione del bando ha ritenuto prioritario intervenire per rigenerare spazi e luoghi che possano promuovere una maggiore relazione tra giovani, territorio, collettività.

“Spazio alla comunità è un bando molto significativo per la Fondazione e per la comunità biellese in quanto lavora su una doppia dimensione: materiale con la rifunzionalizzazione di spazi comunitari dismessi e immateriale, con la costruzione di reti di persone che di quegli spazi sono l’anima. – spiega il Presidente Michele Colombo – Fin dalla prima edizione ci ha sorpreso il gran numero di richieste pervenute a cui abbiamo potuto dare risposta ampia e completa grazie anche alla collaborazione con Banca Simetica, che ringrazio per la collaborazione. Questa partecipazione territoriale sempre più coordinata e intensa è il frutto di un lavoro di rete e segno della maturazione del territorio verso una visione comune di sviluppo che identifica nei bandi della Fondazione uno strumento operativo e di stimolo. Con Spazio alla comunità restituiamo al Biellese luoghi ricchi di senso e al contempo contribuiamo all’acquisto di mezzi per il servizio alle persone in difficoltà”.

Questo l’elenco completo dei contributi deliberati:

Bando Spazio alla Comunità

€ 15.000,00 Lega Italiana per la Lotta contro I Tumori associazione prov. di Biella -L'impegno di Spazio LILT per la sostenibilità energetica ed ambientale;

€ 15.000,00 Vermogno Vive Aps – Zubiena (Bi), per la riqualificazione della sede Comunitaria di Vermogno;

€ 14.000,00 Amici di Bagneri "Enrica Simone" Odv Biella - Bagneri sempre più accogliente per tutte le generazioni – Lotto 1 (2025);

€ 12.000,00 Congregazione dell'oratorio Di San Filippo Neri – Biella L'accoglienza sostenibile;

€ 12.000,00 Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Aism Aps Ets - Sezione Prov. le di Biella - Roma Non sei solo, viaggia con AISM! ;

€ 12.000,00 Seminario Vescovile – Biella – Biella Una casa con un cuore che batte giovane: terzo passo;

€ 12.000,00 Auser volontariato il Sole ODV Valdilana Acquisto auto per trasporto disabili;

€ 12.000,00 Il Sogno di Gio Odv – Vigliano Biellese (Bi), per la realizzazione del progetto Crescere Insieme - un territorio che si muove per educare;

€ 12.000,00 Asilo Infantile Ottavio Rivetti – Sala Biellese (Bi), per la realizzazione del progetto Dove la natura abbraccia i sogni;

€ 12.000,00 Antico Forno Massera – Sala Biellese (Bi), per la realizzazione del progetto Antico forno Massera: rigenerazione comunitaria e sostenibilità per i luoghi del benessere Biellese,

€ 12.000,00 Casa di Riposo Borsetti Sella Facenda – Valdilana (Bi), per la realizzazione del progetto Nuovo automezzo per garantire la continuità di servizi già attivi in Valdilana;

€ 12.000,00 Asilo Infantile di Biella Vandorno Odv – Biella, per la rigenerazione ed efficientamento energetico dello spazio educativo per la prima infanzia;

€ 12.000,00 Monastero Mater Carmeli – Biella, per la realizzazione del progetto Cambio Macchina;

€ 11.500,00 Anteo Impresa Cooperativa Sociale – Biella, per la realizzazione del progetto Bel-Bistrot;

€ 11.000,00 Asilo Infantile Di Favaro – Biella, per la realizzazione del progetto un terrazzo sulla Valle Oropa;

€ 9.500,00 Fondazione Asilo Infantile Pietro Lucca – Zimone (Bi), per la manutenzione straordinaria asilo;

€ 8.000,00 Parrocchia San Cassiano Biella Rifacimento terrazzo e tetto del salone dell'oratorio;

€ 7.500,00 Opera Pia Laicale San Giovanni di Andorno Campiglia Cervo Ala Pellegrini - Realizzazione nuovo impianto allarme e antincendio e rivelazione fumi;

€ 7.500,00 Atelier S.R.L. Impresa Sociale - Valdilana (Bi), per la realizzazione del progetto Gas 2 - Giovani, Autonomia, Spazio: nuova scala antincendio per Valdilana Hub;

€ 7.500,00 Parrocchia San Michele – Piatto (Bi), per la realizzazione del progetto Incontriamoci Nella Casa Inclusiva;

€ 7.500,00 Auser Volontariato Vallestrona Odv – Valdilana (Bi), per la realizzazione del progetto Aumentare l'offerta di aiuto alle persone con disabilità;

€ 7.500,00 Parrocchia di S. Giuseppe – Valdilana (Bi), per la realizzazione del progetto Radici e Futuro;

€ 7.500,00 Parrocchia San Giuseppe Operaio – Vigliano Biellese (Bi), per il riscaldiamo della nostra chiesa con più efficienza!;

€ 7.500,00 Oratorio E Circolo La Vetta Anspi Aps Ets – Mongrando (Bi), per la realizzazione del progetto Spazio alla comunità di Mongrando;

€ 6.000,00 Asilo Infantile Del Capoluogo E Ricreatorio – Valdilana (Bi), per la realizzazione del progetto Sostegno ambientale ed energetico e rivalutazione ambienti esterni;

€ 6.000,00 Acli Provinciali Biella – Biella, per la realizzazione del progetto Nido di Rondini;

€ 6.000,00 Associazione per la lotta all'ictus cerebrale biella Odv Biella Meglio prima. Il domani inizia oggi;

€ 5.500,00 Gruppo di Volontariato Valle San Nicolao Odv – Biella, per la realizzazione del progetto Un'autovettura per la Solidarietà;

€ 5.000,00 Fondazione Asilo Infantile Giovanni Bonziglia – Biella, per la realizzazione del progetto Possiamo fare meglio;

€ 4.500,00 A.R.C.I. Amici Di Bornasco – Sala Biellese (Bi), per la realizzazione del progetto Illuminare il futuro della comunità;

€ 4.500,00 A P S Agrimagnano E T S – Magnano (Bi), per la realizzazione del progetto Coltiviamo Magnano;

€ 4.500,00 Pro Loco Amici Di San Michele – Mongrando (Bi), per l’acquisto e messa in opera di un bagno attrezzato per persone disabili;

€ 4.500,00 Circolo Oratorio "Ardor" M.C.L – Lessona (Bi), per la realizzazione del progetto Rigenerare per unire - spazi più sicuri, sostenibili ed inclusivi;

€ 4.500,00 Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII – Rimini, per la realizzazione del progetto Tutti a bordo - automezzi a supporto delle comunità residenziali e delle attività socioeducative;

€ 4.500,00 Associazione Biellese Del Castagno Ij Maron Ed L'Arbo – Casapinta (Bi), per l’implementazione lavorazioni delle castagne presso il laboratorio Abc "Ij Maron Ed L'Arbo" e registrazione marchio d'impresa;

€ 4.500,00 F.G Vilianensis A.S.D – Vigliano Biellese (Bi), per la realizzazione del progetto Vivi lo sport, un centro per tutti;

€ 4.000,00 Pro Loco di Rosazza – Rosazza (Bi), per la realizzazione del progetto Il dopo lavoro cresce;

€ 3.000,00 Istituto La Marmora Fratelli delle Scuole Cristiane – Roma (Bi), per il progetto L’efficienza energetica e risparmio: il progetto dell'Istituto La Marmora per la scuola del futuro;

€ 2.000,00 Con Tatto Odv Occhieppo Superiore Una nuova dimora a "contatto" con i fragili - II edizione;

€ 1.500,00 Vigliano Volley Asd – Vigliano Biellese (Bi), per la realizzazione del progetto Volley Senza Confini, La Pallavolo Che Unisce;

Approfondimenti progettuali

Amici di Bagneri "Enrica Simone" Odv Biella - Bagneri sempre più accogliente per tutte le generazioni – Lotto 1 (2025), € 14.000

“Negli ultimi anni sono aumentati sia i visitatori/escursionisti occasionali e non, sia i gruppi organizzati di ragazzi che vengono a Bagneri per attività formative. Bagneri si conferma un luogo attrattivo per la bellezza del paesaggio e della natura, accogliente per la presenza di volontari e scout, formativo con le sue iniziative ecomuseali, per le scuole e per ragazzi e non solo. Abbiamo quindi ritenuto importante migliorare la qualità dell’accoglienza in termini di sicurezza, di accessibilità e comodità con particolare attenzione per le famiglie con bambini piccoli. Grazie al contributo della Fondazione, potremo sostenere le spese necessarie per una serie di interventi e acquisti aventi lo scopo di migliorare la fruibilità dei locali di proprietà dell’Associazione Amici di Bagneri, migliorando gli impianti tecnici e allestendo tra l’altro una “sala del pellegrino” destinata a visitatori ed escursionisti. Ringrazio la Fondazione per averci dato fiducia e aver accolto la Ns. richiesta”. Dichiara Clotilde Brusasca Presidente Ass.Amici di Bagneri “Enrica Simone” OdV

Asilo Infantile di Biella Vandorno Odv – Biella, per la rigenerazione ed efficientamento energetico dello spazio educativo per la prima infanzia, € 12.000

“Siamo profondamente grati alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per il contributo ricevuto nell’ambito del bando Spazio alla Comunità” – afferma Daniele Mazzucco, Presidente dell’Asilo Infantile di Biella Vandorno ODV. “Questo sostegno ci permetterà di realizzare un importante progetto di rigenerazione ed efficientamento energetico della nostra scuola, con il rifacimento della centrale termica mediante l’installazione di una caldaia ad alta efficienza e di un impianto fotovoltaico con accumulo, per rendere gli ambienti più salubri, sostenibili e accoglienti per i nostri bambini.”

L’intervento rappresenta un passo significativo nel percorso di modernizzazione e responsabilità ambientale che l’Asilo porta avanti da tempo, non solo per ridurre i costi di gestione, ma soprattutto per offrire ai piccoli alunni e alle loro famiglie spazi più confortevoli e rispettosi dell’ambiente.

“La nostra scuola – continua Mazzucco – è da sempre un luogo di educazione, inclusione e comunità. Ogni giorno accogliamo bambini e famiglie del territorio, offrendo non solo un servizio educativo, ma anche un punto di riferimento sociale e affettivo. Interventi come questo ci aiutano a proiettare nel futuro una tradizione che dura da oltre 150 anni, mantenendo vivi i valori di accoglienza, cura e collaborazione che ci contraddistinguono”.

Grazie al contributo della Fondazione, l’Asilo potrà rafforzare il proprio ruolo di spazio di prossimità e di welfare comunitario, dove educazione, sostenibilità e partecipazione si intrecciano per generare benessere condiviso e costruire insieme una comunità più attenta al futuro.