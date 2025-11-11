Angelo Coda, ricordo degli amici di Andorno

In occasione della S.Messa di Trigesima che sarà celebrata domenica 16 novembre alle ore 9,30 ad Andorno Micca, la comunità parrocchiale desidera condividere questo ricordo del caro Angelo Coda, per tanti anni sacrestano della Parrocchia San Lorenzo, certi di fare cosa gradita alle tante persone che gli hanno voluto bene.

"Caro Angelo, con grande dolore, siamo qui a salutarti; ci tornano alla mente tanti ricordi, e, ognuno di noi, ne porta uno "speciale" nel suo cuore. Questo perché eri l'amico di tutti: dei ragazzi dell'Oratorio, delle persone che frequentavano la Parrocchia, di chi semplicemente incontravi in chiesa, per strada, in qualche negozio, o al bar a prendere un caffè. Per tutti avevi un saluto e un sorriso, una parola buona o una battuta scherzosa. E i tuoi più grandi amici sono stati sicuramente don Viola, e soprattutto il Vicario don Adriano, con il quale hai condiviso tutti i suoi 52 anni trascorsi ad Andorno. Eri un "personaggio", una di quelle persone che paiono senza tempo e senza età, e, proprio per questo, sembra che non ci debbano lasciare mai.

Sei stato, e sarai sempre per tutti noi, il "SACRESTANO DI ANDORNO"; hai dedicato la vita al servizio della tua Parrocchia, svolto sempre con impegno, cura e attenzione verso tutti. A questo tuo incarico, alternavi quotidianamente il servizio di assistenza all'Oratorio e di presenza in casa parrocchiale e nell'ufficio. Accoglievi chi suonava alla porta, rispondevi al telefono, ricevevi i fornitori che settimanalmente consegnavano ciò che serviva al piccolo bar dell'Oratorio, dove hai servito intere generazioni di ragazzini che si accalcavano con le loro monetine per acquistare le patatine o qualche dolcetto. Per tanti anni hai preso parte anche ai campeggi estivi dell'Oratorio in Valle d'Aosta, offrendo a piccoli e grandi il tuo aiuto e la tua amicizia.

Ci pare ancora, entrando in chiesa, di incontrarti, intento ad accendere le luci, a preparare l'altare per la Messa, a sistemare le candele, a raccogliere le offerte delle cassettine, oppure a preparare tutto ciò che occorre per la celebrazione di Battesimi, Matrimoni o Funerali. E anche quando, con l'avanzare dell'età, i tuoi passi si sono fatti più lenti ed incerti, hai continuato, con il tuo bastone, a venire ad aprire e chiudere la chiesa e a svolgere le mansioni che riuscivi a portare avanti, contento di poterti ancora rendere utile. Poi, aumentando le difficoltà, non ti è più stato possibile continuare, uscivi raramente, seguito, nelle tue necessità da persone amiche che non ti hanno mai lasciato solo. Infine, dopo qualche settimana di ricovero in Ospedale, ci hai lasciati il 13 ottobre scorso. Con te, è davvero un pezzo di Andorno che se ne va. Tutti noi vogliamo esprimerti il nostro GRAZIE di cuore, e siamo sicuri che dal Cielo proteggerai sempre la tua Parrocchia e il tuo paese.

Da parte nostra, offrendoti il nostro caro saluto, ti siamo vicini con il ricordo, e soprattutto con la preghiera, e siamo certi che il Signore, che hai servito per tanti anni, nell'umiltà e nel silenzio, con animo sereno, ti avrà accolto a braccia aperte nella sua Luce e nella sua Pace. Ciao Angelo, con tanto affetto, da tutti noi che ti abbiamo voluto bene!"