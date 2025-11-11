Ginnastica artistica, la Pietro Micca qualificata per la finale nazionale Gold 1

Nel weekend dell’8 e 9 novembre al Palaginnastica di Torino le ginnaste di APD Pietro Micca sono state impegnate nella zona tecnica del Campionato Gold, dove hanno incontrato le squadre più forti di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.

Nella gara più complessa, quella di livello Gold 1, si comportano bene Adele Biasetti, Chiara Coda Bardot e Viola Mantoan che conquistano il terzo gradino del podio precedute da due squadre liguri. Aumentano la loro competitività inserendo nel loro programma tecnico nuovi elementi agli attrezzi e concludono una prova pulita qualificandosi di diritto alla finale nazionale che si terrá a Riccione dal 12 al 14 dicembre.

Nel livello Gold 2, invece, si sono espresse agli attrezzi Giada Garrone, Martina Cozzani, Matilde Carnini, Mia Duranti e Valentina Caldera. Portano a termine una gara senza errori chiudendo all’undicesimo posto. Ora resta da aspettare la classifica congiunta di tutte le sei zone tecniche per sapere se anche loro rientreranno tra le quaranta squadre che accederanno alle finali nazionali.