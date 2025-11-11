T.M.C. Studios e Storie di Piazza: musica e teatro nel cuore di Biella

Il mese di novembre segna l’inizio di una nuova collaborazione tra T.M.C. Studios e l’associazione Storie di Piazza APS, unendo competenze nel settore audio, video e spettacolo per dare vita a un ricco cartellone di eventi musicali e teatrali.

La sede di T.M.C. Studios diventerà uno spazio aperto e accogliente dove vivere esperienze artistiche, tra cui i celebri Silent Concert, concerti in cuffia che offrono un ascolto coinvolgente. Questa formula accompagnerà la stagione 2025-2026, da novembre a maggio.

Il progetto, rivolto anche ai giovani artisti e musicisti, mira a creare un luogo di incontro e sperimentazione. L’iniziativa prevede una nuova formula associativa che permetterà di partecipare agli eventi di entrambe le realtà, con la tessera gratuita di Storie di Piazza per i frequentatori abituali fino al 31 dicembre 2025.

Il primo appuntamento sarà sabato 15 novembre con il concerto “No Roots (Acoustic)” di Bea Dummer, artista brasiliana di base a Torino, che proporrà un viaggio musicale tra pop e soul, tra storie di identità e appartenenza.