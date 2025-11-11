Prima Pagina
/
NECROLOGI
Mjlla Ceroni, ved. Lavino
lunedì 10 novembre
Rachele Miana, ved. Barbera
Pasqua Limongelli ved. Tasinato
Mauro Comotto
Marino Marone Aunet
Carla Lovati
Teresa Cavagnino, ved. Barberis Negra
domenica 09 novembre
Piera Rovere Moscarola
Franco Busato
sabato 08 novembre
Carlo Oliverio
NECROLOGI
|
11 novembre 2025, 09:48
Anna Martino, ved. Graziano
Le prime dal territorio
Biella
Biella, verso le elezioni dei consigli di quartiere "insieme per il nostro villaggio" si presenta
L'incontro questa sera
Circondario
Angelo Coda, ricordo degli amici di Andorno
Cossato e Cossatese
Festa di Ringraziamento: riuniti gli agricoltori di Valdendo e Quaregna Cerreto
Valli Mosso e Sessera
Anno della Salute 2025, a Valdilana grande interesse per l'incontro sulla prevenzione cardiovascolare
Valle Elvo
Fotogruppo Riflessi ad Occhieppo Superiore: un viaggio tra i fondali marini con le immagini di Clemente Acquadro
Valle Cervo
Angelo Coda, ricordo degli amici di Andorno
Basso Biellese
Giornate di gare e podi al Golf Club Cavaglià FOTO
Le prime dalle rubriche
Animalerie
Biella, trovata senza vita la “mascotte” di Cossila San Giovanni: forse uccisa da un boccone avvelenato
Biella Motori
Penta Motor Solution Srl, il Network per le Carrozzerie del Futuro
Enogastronomia
Salussola porta la panissa in Sicilia: un legame di memoria e amicizia con Isnello FOTO
Fashion
FILA "torna a casa" con il suo Brand Experience Center nella storica sede di Biella FOTO
Music Cafè
T.M.C. Studios e Storie di Piazza: musica e teatro nel cuore di Biella
Vita Eco e Casa
Combustione pulita e sicurezza domestica: come scegliere la legna giusta per una canna fumaria efficiente FOTO
