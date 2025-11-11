Rally & Co in Ungheria per il campionato italiano cross country FOTO

Ultimo appuntamento di campionato italiano cross country per i portacolori della scuderia Rally & co che il 14 e 15 novembre saranno impegnato alla Raid of the Champions, gara che si disputa sulle strade magiare dell’Ungheria.

Partenza dalla città di Tapolca con la disputa di 4 prove speciali (due da 68 km e una di ben 82 km) con una lunghezza totale che segna 228 km cronometrati; Gianluca Morra e Stefano Tironi con la consueta Suzuki Vitara di classe T2 puntano ad una buona prestazione per poter agguantare la seconda posizione assoluta nel Trofeo Suzuki che li vede attualmente terzi mentre i biellesi Alberto Gazzetta e Andrea Pizzato si presentano al via della classe Th con la piccola ma battagliera Suzuki Jimny dopo le disavventure di inizio stagione.