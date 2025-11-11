Torna il marchio Kí, storico brand del mercato biologico italiano

Una storia d’amore per i prodotti biologici che riprende il lavoro dei fondatori della prima Kí, Pietro Bianchi e Angelo Saccone, grazie alla tenacia di un piccolo gruppo di ex dipendenti e collaboratori, guidati da Francesco Bertoncini: questo è il cuore di Kí1974 , la neonata azienda che ha acquistato il brand Kí, tornando sul mercato grazie ad un vero e proprio testimone dell’epopea pionieristica del settore dei prodotti naturali.

«Ho avuto il privilegio di condividere umanamente e professionalmente una parte del cammino di coloro che hanno creato il marchio Kí – ha dichiarato Francesco Bertoncini, socio fondatore e amministratore di Kí1974 Srl -. La neonata Kí1974 vuole testimoniare i loro valori, i loro insegnamenti, la loro filosofia di vita: prodotti naturali che portano a vivere la vita con saggezza, rispetto per l’ambiente e in armonia con la natura», dichiara Francesco Bertoncini, socio fondatore e amministratore di Kí1974 Srl.

Un progetto che rappresenta un debito di riconoscenza nato nel lontano 1981, quando Francesco venne assunto dalla Kí di Pietro Bianchi & C (di cui conserva gelosamente la sua prima busta paga). Ma il tratto pionieristico di questo brand torinese affonda le sue radici nel 1974 appunto, quando il prestigioso coiffeur torinese Pietro Bianchi si innamora dell’alimentazione naturale e della macrobiotica e decide di investire in questo nuovo settore. Nascono così le prime gallette bio, gli snack salutistici e poi ancora biscotti, lievitati, gomasio, shoyu, kuzu, alghe, con la distribuzione, nei primi anni, nell’Italia del nord ovest.

«Abbiamo sempre creduto nel valore del cibo biologico come fonte di benessere e salute – aggiunge Francesco Bertoncini -, e questo ha sempre inciso sulla qualità dei nostri prodotti. E questa filosofia ha contagiato anche Roberto Dusio, ora insieme a me in Kí1974 come socio e i miei figli Mathias e Yannick che hanno potuto godere, nei primi anni della loro vita, delle coccole e dei preziosi consigli dei fondatori Pietro e Angelo».

Al fianco di Francesco anche la moglie Carmen, protagonista con il marito di questo progetto. «Abbiamo concentrato la nostra attenzione sulla creazione di flussi procedurali ed operativi molto snelli. Alti livelli di professionalità e la forza di avvalersi di strutture produttive estremamente duttili e flessibili, sono caratteristiche che ci permettono di rispondere agevolmente alle richieste del mercato – precisa orgogliosamente Carmen -, ascoltando le preziose osservazioni ed esigenze dei nostri commerciali, dei negozi e del consumatore finale».

I prodotti a marchio Kí verranno distribuiti nei negozi biologici specializzati, contando sull’esperienza pluriennale ed alla varietà dell’offerta che queste strutture sono in grado di fornire ai propri clienti.

Affiancati al marchio Kí, vi sarà una selezione di brand del biologico di alta qualità che completerà l’assortimento dei prodotti. La nuova sede operativa di Kí1974 è a Rivalta (To), in via Massimo d’Antona 5.

