Famiglie PIC-NIC, un anno di incontri e relazioni: a Cossato l’ultima tappa FOTO

Ci sono fili che si intrecciano tra teatri, parchi, biblioteche e piazze del Biellese orientale: sono quelli di Famiglie PIC-NIC, un percorso che per tutto il 2025 ha coinvolto genitori, bambine e bambini, nonni e nonne in momenti di incontro, scoperta e condivisione. Dieci appuntamenti per ritrovarsi e vivere insieme il territorio, attraverso attività ricche di significato: laboratori, spettacoli, letture e giochi che hanno riportato al centro la dimensione dello stare insieme.

L’iniziativa nasce all’interno di Bi.lanciare, il progetto che promuove nel Biellese la conciliazione tra vita e lavoro, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, nell’ambito della call for action Equilibri. È promossa dal Consorzio socio-assistenziale CISSABO, in collaborazione con il Consorzio Sociale Il Filo da Tessere e con i Comuni di Cossato, Valdilana e Vigliano Biellese.

Un progetto che cresce insieme al territorio

Avviato nel 2023, Bi.lanciare è un progetto pluriennale coordinato dal Consorzio Sociale Il Filo da Tessere. Oggi conta 37 organizzazioni – tra enti pubblici, cooperative, associazioni e imprese – unite da un obiettivo comune: promuovere equilibrio tra vita e lavoro e plasmare un’infrastruttura sociale che mette in rete famiglie, servizi e aziende per favorire un territorio più attento alle persone. A quasi tre anni dal lancio, la comunità di Bi.lanciare è cresciuta ben oltre le aspettative: oltre 300 mamme e più di 600 figli e figlie si sono iscritti per prendere parte alle attività, scoprendo nuovi strumenti di orientamento, sostegno alla genitorialità e partecipazione.

In questo contesto, Famiglie PIC-NIC rappresenta una delle esperienze più vive e innovative: un esempio di come la conciliazione possa tradursi in relazioni, tempo condiviso e crescita collettiva.

Un viaggio tra luoghi, storie e persone

Avviata a febbraio 2025, a seguito di un confronto con il Centro Territoriale Volontariato ETS, che ha messo a disposizione esperienze e buone prassi sperimentate in altri territori, Famiglie PIC-NIC ha proposto dieci appuntamenti, attraversando i territori di Cossato, Valdilana e Vigliano Biellese. Gli incontri, ospitati in teatri, biblioteche, parchi e spazi pubblici, hanno intrecciato arte, gioco e natura, coinvolgendo 96 famiglie.

Dalla rappresentazione teatrale “Prezzemolina” al laboratorio nel verde “Babù e il bosco dei profumi”, fino alle letture animate e ai momenti di festa collettiva all’Oasi Zegna, ogni tappa è stata un invito a riscoprire il piacere di stare insieme e la voglia di condividere tempo ed esperienze.

L’ultimo appuntamento, sabato 8 novembre a Villa Ranzoni di Cossato, ha visto protagonisti le ragazze e i ragazzi del gruppo teatrale “I Copioni” del Liceo Cossatese e Vallestrona, diretti dal professor Giuseppe Marrone, con la lettura animata “La gabbianella e il gatto”. Un racconto di cura e amicizia, simbolo perfetto di un percorso che ha unito generazioni e persone provenienti da contesti differenti.

Le voci del territorio

Patrizia Taverna, Responsabile del Servizio Sociale del Consorzio CISSABO, spiega: “Famiglie PIC-NIC è un’azione rivolta alla comunità per favorire lo sviluppo di una vicinanza solidale tra famiglie con bambine e bambini. Questi eventi sono stati occasioni di incontro, che hanno permesso ai partecipanti di avviare nuove relazioni ed amicizie, oltre ad arricchire la comunità e a rendere i luoghi più vivi. È intenzione di questo ente proseguire nella costruzione di una rete di vicinanza e solidarietà tra famiglie”.

Federica Collinetti, presidente del Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, aggiunge: “Famiglie PIC-NIC è una delle esperienze più significative nate grazie Bi.lanciare, un progetto che connette persone, enti e territori per costruire nuove forme di benessere condiviso. La conciliazione è una leva di sviluppo sociale e culturale per rendere il Biellese più accogliente e attento ai tempi di vita delle famiglie. Dentro questa prospettiva ci ispiriamo all’economia civile, che riconosce il valore dei beni relazionali: quei beni che nascono quando le persone si incontrano, condividono e collaborano. È da questo intreccio di relazioni che prendono forma esperienze come Famiglie PIC-NIC, capaci di rigenerare comunità e restituire calore ai luoghi in cui viviamo.”

Un’esperienza che lascia tracce

Famiglie PIC-NIC lascia un segno concreto e una rete di relazioni da cui ripartire. Con l’evento di novembre si conclude un ciclo, ma non l’esperienza. L’entusiasmo delle famiglie, la collaborazione tra CISSABO, i Comuni e le realtà sociali locali aprono già nuove prospettive per il futuro, per continuare a costruire insieme una comunità che cresce intorno alle relazioni e guarda oltre i confini.

Famiglie PIC-NIC è promossa dal Consorzio socio-assistenziale CISSABO e dal Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, con il coinvolgimento dei Comuni di Cossato, Valdilana e Vigliano Biellese, in collaborazione con il progetto “Una famiglia per amica” del Comune di Biella, nell’ambito del progetto Bi.lanciare.