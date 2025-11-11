Biella Jazz Club, presentato "Brunod New Ensemble" per celebrare i 30 anni di carriera FOTO

Oggi, martedì 11 novembre alle ore 21.30, il chitarrista eporediese Maurizio Brunod sarà protagonista al Biella Jazz Club con il suo nuovo progetto “Brunod New Ensemble”, insieme ad Aldo Mella (basso), Giorgia Sallustio (chitarra e voce) e Rodolfo Cervetto (batteria).

La formazione nasce per celebrare i trent’anni di carriera di Brunod, tra i più noti chitarristi jazz italiani, con oltre 60 dischi e collaborazioni con grandi nomi del panorama nazionale e internazionale.

Il repertorio propone brani originali firmati dal leader, in un viaggio che spazia dal jazz moderno al progressive-rock, passando per la psichedelia e la melodia mediterranea, in una fusione ricca e creativa capace di coinvolgere il pubblico.