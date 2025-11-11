 / Cronaca dal Nord Ovest

Cronaca dal Nord Ovest | 11 novembre 2025, 15:00

Dal Nord Ovest - Punta una pistola in faccia al suo professore di matematica

pistola scuola

Dal Nord Ovest - Punta una pistola in faccia al suo professore di matematica (foto di repertorio)

Sono stati momenti di autentico terrore quelli vissuti da un insegnante di matematica nella mattina di venerdì all'istituto superiore torinese: uno studente di 15 anni gli ha puntato una pistola in faccia, mentre i compagni di classe erano attoniti, di fronte ad una scena del tutto inattesa.

Poi si è scoperto che l'arma tirata fuori dallo zaino dal giovane era una pistola giocattolo, ma intanto era scattato l'allarme e sul posto sono giunti con prontezza gli agenti della Polizia: dopo che gli è stata sequestrata l'arma finta, per il 15enne è scattata la denuncia. Ora spetterà al prof decidere se sporgere denuncia o chiudere qui l'episodio, in attesa che la scuola prenda gli inevitabili provvedimenti nei confronti del ragazzo: in arrivo una (lunga) sospensione. 

Il giovane, da quanto si è poi saputo, ha cercato di minimizzare con i compagni, parlando semplicemente di un gioco: spetterà alle forze dell'ordine ricostruire l'accaduto e capire se alla base del gesto ci fossero dei precedenti con l'insegnante, magari causa qualche brutto voto.

Dalla redazione di Torino

