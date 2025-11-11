Pollone, due incappucciati nel giardino di casa: drammatico il racconto di un residente

Ha vissuto una terribile esperienza un cittadino di Pollone che, domenica sera, ha assistito a due malviventi che si sono introdotti nel giardino della propria abitazione. Oggi, a pochi giorni dall’accaduto, si è rivolto a newsbiella.it, per mettere in guardia i residenti.

“Erano circa le 20:00 – racconta – e in casa tutte le luci erano accese… a un certo punto ho sentito un rumore e ho deciso di uscire a vedere. I cani erano in casa e non si sono accorti di nulla. Ho acceso le luci esterne e, appena uscito, ho visto due persone con il passamontagna. Uno di loro cercava di nascondersi dietro un cespuglio, ma erano ben visibili. Quando mi sono messo a urlare, sono scappati gettandosi oltre la rete alta circa tre metri; ho sentito che parlavano fra di loro in una lingua ame sconosciuta”.

Appena il tempo di andargli incontro, avvicinandosi alla recinzione, che i due si erano dati alla fuga: “Ho sentito un’auto partire sgommando, probabilmente un complice, che dopo averli recuperati è partito a gran velocità per le vie del paese”.

Ripreso dalla tensione iniziale, il residente ha allertato i Carabinieri, offrendo la sua testimonianza: “Non è stato semplice dormire tranquillo in questi ultimi giorni: non so cosa avessero intenzione di fare, ma non erano certo qui per guardare le stelle… Penso che volessero introdursi in casa e in tal caso i cani avrebbero potuto aggredirli, ferendoli. Fortunatamente non ho riscontrato danni, oltre la rete leggermente piegata, ma invito tutti a prestare la massima attenzione e segnalare movimenti sospetti, anche nei paesi limitrofi”.