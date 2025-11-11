Fondazione Biellezza, una scommessa per il futuro del territorio: se ne parla al Lions Club Biella Host

Giovedì 6 novembre, presso il prestigioso Circolo Sociale Biellese, il Lions Club Biella Host ha avuto il piacere di ospitare il dott. Paolo Zegna, intervenuto sul tema “Fondazione BIellezza: una scommessa per il futuro del territorio”.

Nel corso della serata, il dott. Zegna ha illustrato i caratteri salienti della Fondazione BIellezza, istituita nel febbraio 2020 da Ermenegildo Zegna N.V., Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A., Banca Sella S.p.A. e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella con l’obiettivo di stimolare, supportare e promuovere progetti capaci di contribuire a uno sviluppo sostenibile del territorio biellese.

Ha inoltre richiamato l’impegno della Fondazione nei progetti in ambito culturale, ambientale e territoriale — come, ad esempio, iniziative dedicate alla natura, all’arte, al paesaggio e alla valorizzazione del patrimonio locale. Il dott. Zegna ha spiegato come la scommessa proposta dalla Fondazione non sia solo di natura economica o infrastrutturale, ma anche sociale e culturale: costruire un modello che metta al centro la sinergia tra istituzioni, territorio, imprese e comunità, per rendere il Biellese sempre più attrattivo e sostenibile.

Ha inoltre condiviso esempi concreti di intervento — tra cui programmi di valorizzazione della natura e del paesaggio — e ha invitato i presenti del Club a riflettere su come ciascuno, nel proprio ambito, possa contribuire a realizzare la visione della Fondazione. Il Presidente del Lions Club Biella Host ha ringraziato il dott. Zegna per la sua testimonianza e la chiarezza con cui ha presentato percorso e prospettive della Fondazione BIellezza, rimarcando l’allineamento fra la missione lionistica — servizio alla comunità e promozione del bene comune — e l’impegno della Fondazione verso lo sviluppo locale.

Al termine dell’intervento, è seguito un momento di confronto con gli ospiti, che ha permesso di approfondire domande e riflessioni sul futuro del territorio biellese, suscitando risposte di grande interesse e partecipazione.