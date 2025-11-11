L'ultimo saluto dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Biella ad Alessandro Campra

In questi giorni ci ha lasciato un protagonista della fondazione dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Biella, Alessandro Campra.

Vogliamo ricordarlo insieme alla moglie Irma Garzena affetta da questa patologia, mancata da oltre 2 anni e ½.

Nel 1996 con il Dott. Vincenzo Nardozza, allora Primario di Neurologia, insieme all’Urologo Dott. Fabrizio Merlo, alla Fisiatra Dott.ssa Maurizia Montanaro, a Gigi Pagnone e a Salvatore Maniscalco, si è dato vita a questa realtà.

Grazie a Sandro, Presidente Provinciale della Sezione per parecchi anni, e a sua moglie Irma, a Salvatore, a Fabrizio e a tutti gli altri, l’Associazione è cresciuta e ad oggi annovera circa 200 iscritti.

Numerosi sono gli interventi che si eseguono per alleviare persone con SM e patologie similari e famiglie.

Attività di supporto alle istituzioni pubbliche come Attività Motoria Personalizzata, anche in acqua, di sedute psicologiche per persone con SM e caregiver, mnemoniche, di socializzazione e di trasporto con automezzi attrezzati. Alcune di queste attività sono condotte da volontari che ci seguono da anni.

Ma è stata essenziale l’intuizione di Sandro e Irma nel creare questa presenza importante nel nostro territorio.

La Sezione AISM di Biella ancora li ringrazia con riconoscenza.