Regione, in arrivo 13 milioni di euro per 20 comuni piemontesi: c'è anche Biella

Sono in arrivo risorse preziose per i Comuni piemontesi che confinano con la Valle d’Aosta, dal Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale, istituito presso il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie.

Nel dettaglio, il Piemonte riceverà circa 13 milioni di euro, destinati a 20 Comuni confinanti con la Valle d’Aosta. Le risorse, distribuite nell’arco del triennio 2024-2026, permetteranno di finanziare progetti e opere infrastrutturali a favore dei territori. Tra i comuni piemontesi beneficiari ci sono anche alcuni della nostra provincia: Andorno Micca, Biella, Callabiana, Graglia, Piedicavallo, Pollone, Sagliano Micca e Sordevolo.

“Proprio in questi giorni sono stati pubblicati sul sito degli Affari Regionali tutti i dettagli relativi ai nuovi finanziamenti – dichiarano l’assessore regionale agli Enti locali, Enrico Bussalino, e l’assessore regionale allo Sviluppo e Promozione della Montagna, Marco Gallo -. Si tratta di fondi destinati ai territori per sostenere lo sviluppo locale e la coesione sociale nelle aree più periferiche. Sono risorse che rappresentano una boccata d’ossigeno per molti piccoli Comuni e che consentiranno la realizzazione di opere infrastrutturali e progetti strategici per i prossimi tre anni".

"Questo risultato – concludono gli assessori – conferma l’attenzione del Governo e della Regione Piemonte verso le aree di confine, che rappresentano un presidio fondamentale di identità e di sviluppo. Continueremo a lavorare per garantire equità territoriale, investimenti e servizi, sostenendo chi vive e amministra questi territori con impegno quotidiano.”