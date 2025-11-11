Guardia di Finanza, il Comandante Regionale Piemonte–Valle d’Aosta in visita a Biella

Nella mattinata di martedì, 11 novembre, il Comandante Regionale Piemonte – Valle d’Aosta della Guardia di Finanza – Generale di Divisione Giovanni Avitabile – si è recato in visita al Comando Provinciale Biella, presso la caserma “Finanziere Rinaldo Mussini M.A.V.M.”. Accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Stefano Lampone, il Comandante Regionale ha incontrato una rappresentanza dei militari di ogni ruolo e grado in forza al Comando Provinciale ed ai Reparti dipendenti, i Comandanti del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e del Gruppo Biella, i delegati delle associazioni professionali tra militari a carattere sindacale, nonché una delegazione del personale in congedo appartenente alla locale Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.).

Il Col. Lampone, nel corso di un apposito briefing, ha illustrato al Gen. Avitabile, vertice regionale del Corpo, i tratti salienti dell’operatività dei Reparti biellesi, ponendo l’accento sulle progettualità in corso e sulle attività messe in campo per garantire l’esercizio di un sempre più efficace ed efficiente presidio di legalità economicofinanziaria nella provincia. Il Comandante Regionale, nell’esprimere il proprio apprezzamento, non solo per i risultati finora conseguiti e per le solide proiezioni operative, ma anche per le importanti iniziative volte a migliorare il benessere del personale in servizio ed in congedo, ha espresso il proprio plauso per l’impegno e la professionalità dimostrati, quotidianamente, dalle donne e dagli uomini della Guardia di Finanza di Biella.