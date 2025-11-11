 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 11 novembre 2025, 16:00

Dalla Regione oltre 4,7 milioni di euro per sostenere le Unioni di Comuni

L’assessore Bussalino: “Provvedimento importante per sostenere i piccoli Comuni e mantenere vivi i servizi essenziali”.

Dalla Regione oltre 4,7 milioni di euro per sostenere le Unioni di Comuni

Dalla Regione oltre 4,7 milioni di euro per sostenere le Unioni di Comuni

La Giunta regionale del Piemonte ha approvato i criteri per l’assegnazione dei contributi 2025 destinati alle Unioni di Comuni piemontesi, con una dotazione complessiva di 4,7 milioni di euro. Le risorse serviranno a sostenere la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, uno strumento che permette ai piccoli Comuni di collaborare per offrire servizi più efficienti ai cittadini, riducendo i costi e migliorando l’organizzazione.

I contributi saranno assegnati alle Unioni di Comuni iscritte nella Carta delle Forme associative del Piemonte, secondo criteri tecnici approvati in accordo con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 6 novembre 2025. Il provvedimento conferma l’impegno della Regione a rafforzare la cooperazione tra gli enti locali, favorendo forme di gestione condivisa che garantiscano continuità e qualità nei servizi, in particolare nei territori più piccoli e montani.

“Le Unioni di Comuni rappresentano un pilastro della nostra organizzazione territoriale – sottolinea l’assessore regionale agli Enti locali, Enrico Bussalino –. Grazie a questo finanziamento possiamo aiutare i Comuni più piccoli a lavorare insieme, mantenendo vivi i servizi essenziali e sostenendo le comunità che più hanno bisogno della vicinanza delle istituzioni.”

Il bando per la presentazione delle domande sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito della Regione Piemonte.

c. s. Regione Piemonte g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore