Biella, la Fondazione CRB a sostegno degli enti locali: presentato il Bando +Territori

La Fondazione sempre più vicina gli enti locali: sono stati presentati oggi nella cornice di Palazzo Gromo Losa tre importanti strumenti di azione e comunicazione: il nuovo Bando +Territori, il progetto ReinforceEU e il nuovo gruppo WP della Fondazione.

“Con questa iniziativa la Fondazione da oggi è ancora più vicina agli enti locali che sono uno dei punti di riferimento fondamentali per lo sviluppo e la crescita del territorio, e a cui si rivolgono molte delle progettualità dell’Ente – commenta il Presidente Michele Colombo – si tratta di un nuovo bando trasversale a tutte le aree di intervento: +Territori, del rafforzamento del progetto ReinforceEU in collaborazione con Provincia di Biella, Città Studi e IUSE e dell’avvio di un nuovo canale di comunicazione per i bandi dedicati alla PA”.

Il Bando +Territori

Si tratta di un nuovo bando trasversale sulle tre aree di intervento della Fondazione che riguarda interventi negli ambiti sociale, educativo e ricreativo. Aperto oggi, 10 novembre, accoglierà le domande pervenute entro il 30 gennaio 2026. Gli obiettivi strategici previsti dalla programmazione pluriennale 2025 – 2028 che persegue sono:

Crescita delle reti prossimità e solidarietà e dei legami comunitari che responsabilizzino gli individui nella dimensione della cura.

Cura degli spazi di comunità valorizzando le cittadinanze che li abitano.

Promozione della crescita del terzo settore e del volontariato ad integrazione delle policy pubbliche.

Sostegno a progetti e processi rivolti allo sviluppo territoriale, alla transizione energetica, alla sensibilizzazione dei rischi collegati al cambiamento climatico e alla valorizzazione del capitale naturale.

Consolidamento dell’ecosistema educativo territoriale sviluppando un modello di “territori educanti”.

Gli obiettivi specifici che si intendono raggiungere con la linea di intervento sono:

favorire e incrementare processi di crescita sostenibile per il contesto territoriale e per le relative comunità di riferimento;

sostenere interventi che prevedano il coinvolgimento delle comunità di riferimento (alleanze strategiche) diversificate e complementari e una sostenibilità e continuità nel tempo;

valorizzare ed integrare le risorse e le persone per migliorare la qualità della vita e sperimentare modelli di sviluppo inclusivi e sostenibili.

creare e sviluppare di sistemi di governance territoriale.

Il bando intende finanziare in particolare interventi innovativi ed efficaci per la realizzazione di servizi o il potenziamento di quelli esistenti, ricomprendendo l’acquisto di beni e attrezzature, se necessari. Questo in un’ottica di sviluppo della coesione comunitaria attraverso la messa a punto di servizi capaci di migliorare la vita dei cittadini in modo strutturale, inoltre tra gli obiettivi del bando ci sono:

la riattivazione di spazi pubblici finalizzati al rafforzamento di servizi;

interventi che supportino contemporaneamente e in modo integrato diversi gruppi di persone o categorie sociali presenti all’interno della comunità, creando sinergie tra le diverse risposte ai bisogni emergenti;

interventi di valore sovracomunale che mettano in connessione beneficiari anche di territori differenti per la creazione di servizi di più ampio respiro;

iniziative per potenziare un positivo impatto ambientale e lo sviluppo sostenibile dei territori.

La Fondazione con questo bando, rivolto ad amministrazioni comunali, reti, consorzi intercomunali e unioni di comuni intende sostenere in maniera prioritaria proposte progettuali che prevedano il coinvolgimento di più amministrazioni comunali e/o realizzate in partnership con l’ecosistema territoriale (profit e non profit). L’obiettivo è stimolare alleanze strategiche tra enti locali e territori in modo da favorire il mantenimento dei servizi esistenti con uno sguardo sovracomunale e favorirne la nascita di nuovi.

+Territori valorizzerà e integrerà risorse e persone per migliorare la qualità della vita e sperimentare modelli di sviluppo inclusivi e sostenibili dando particolare attenzione a interventi realizzati in aree marginali o a rischio spopolamento per carenza di servizi attivi sul territorio. L’analisi del contesto di riferimento, effettuata attraverso incontri organizzati nell’ambito della prima fase del progetto ReinforceEU e i dati del rapporto annuale di OsservaBiella hanno infatti messo in luce numerose criticità e fragilità del Biellese relative alla qualità della vita, all’educazione, all’inclusione e alla coesione sociale: fattori sui quali è urgente lavorare in sinergia per arginare il processo di spopolamento dei territori.

Su questi temi dunque lavorerà il bando non solo mettendo a disposizione contributi massimi di € 20.000,00, ma soprattutto avviando approcci trasversali e un percorso di accompagnamento a sportello per gli enti interessati. Questo aspetto è ritenuto fondamentale dalla Fondazione che si propone non solo come soggetto erogatore, ma anche come attivatore di percorsi di accrescimento delle competenze in favore degli enti pubblici coinvolti, in particolare, oltre alla giornata odierna di presentazione del bando, verranno organizzati due incontri formativi per fornire specifiche indicazioni nelle seguenti date:

- workshop 10 dicembre 2025 ore 10 (max 25 partecipanti),

- workshop 21 gennaio 2026 ore 10 (max 25 partecipanti).

La Fondazione si farà carico di sostenere l’accompagnamento degli Enti selezionati prevedendo di approfondire, sviluppare e delineare le strategie volte ad attivare processi partecipativi. Il monitoraggio dei risultati del bando verrà realizzato attraverso uno strumento specifico.

ReinforceEU

Il progetto, promosso dalla Fondazione con Città Studi, Provincia di Biella e IUSE - Istituto Universitario di Studi Europei, è nato nel 2022 come sportello di sostegno e coordinamento alla progettazione degli enti locali preso Città Studi. Visti i risultati raggiunti l’iniziativa verrà rafforzata con una mappatura ampia e coordinata delle progettualità presenti sul territorio che avrà come obiettivo migliorare la coesione e l'efficacia delle iniziative territoriali, coordinare la programmazione, connettere le attività di raccordo con gli enti locali con un approccio integrato e partecipativo per attivare partenariati complessi e individuare fonti di finanza agevolata.

"La Provincia di Biella – dichiara il Presidente, Emanuele Ramella Pralungo – insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, a Città Studi e a IUSE – Istituto Universitario di Studi Europei, ha scelto di attivare un servizio a supporto degli Enti pubblici del territorio, in particolare dei Comuni, per accompagnarli nella ricerca e nella gestione di risorse esterne, derivanti da fondi europei, nazionali o regionali.

Sappiamo quanto sia complessa la gestione di questi strumenti, soprattutto per i Comuni più piccoli, che spesso non dispongono delle strutture necessarie. Per questo la Provincia vuole esserci, concretamente, come Casa dei Comuni, offrendo supporto tecnico e operativo per permettere a ogni Amministrazione di cogliere le opportunità disponibili. Il nostro obiettivo come Provincia di Biella, e quello del Progetto ReinforcEU, è essere davvero vicini ai Sindaci, dare risposte, creare un modello di collaborazione stabile e flessibile, capace di crescere insieme al territorio e per il territorio”.

"Il progetto ReinforcEU rappresenta un passo concreto nella costruzione di una visione strategica condivisa per il territorio biellese. L’obiettivo è rafforzare la capacità programmatoria e progettuale degli enti locali, accompagnandoli verso modelli di sviluppo basati sulla cooperazione, sull’innovazione e sulla valorizzazione delle risorse territoriali.

Oggi più che mai, la qualità delle politiche pubbliche dipende dalla capacità dei territori di operare in modo integrato, di condividere dati, conoscenze e strumenti e di attivare processi partecipativi che trasformino le esigenze locali in strategie di sviluppo sostenibile.

Attraverso ReinforcEU e in sinergia con la Fondazione CR Biella, la Provincia e Città Studi, intendiamo costruire un laboratorio permanente di governance territoriale, capace di mettere in rete amministrazioni, imprese, terzo settore e mondo della ricerca. Solo così sarà possibile tradurre le opportunità offerte dai fondi europei, nazionali e regionali in progetti ad alto impatto, che generino valore sociale e duraturo per le comunità locali".

Dichiara Piercarlo Rossi Presidente di IUSE – Istituto universitario di studi europeErmanno Rondi, Presidente del Campus Città Studi Biella “Siamo entusiasti di vedere come il Progetto ReinforceEU, nato dalla collaborazione tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, la Provincia di Biella, IUSE e il Campus Città Studi Biella, stia non solo consolidandosi ma anche ampliando il suo raggio d'azione. L'iniziativa di oggi, con il lancio del Bando +Territori e il potenziamento di ReinforceEU, conferma la necessità di un approccio sinergico e integrato per lo sviluppo del Territorio. Città Studi, come sede dello Sportello ReinforceEU, è al centro di questa rete, fungendo da punto di riferimento operativo per gli Enti locali. Crediamo che il futuro del Biellese passi attraverso la capacità di attrarre e gestire risorse esterne, europee, nazionali e regionali, un compito in cui ReinforcEU è strategico per supportare in particolare i Comuni più piccoli”.

Giuseppe Distefano, Direttore Generale Campus Città Studi Biella “Il rafforzamento di ReinforceEU con una mappatura più ampia e coordinata delle progettualità è un passo cruciale. Non si tratta solo di intercettare fondi, ma di costruire una visione comune e di strutturare partenariati complessi che possano generare un impatto duraturo nel tempo. La nostra missione è fornire agli Enti locali gli strumenti, le competenze e il coordinamento necessari per trasformare le loro esigenze in progetti di rete ad alto impatto. La logica del Progetto, che unisce Fondazione CRB, Provincia, IUSE e Città Studi, è l'esempio di come la collaborazione tra istituzioni possa creare un laboratorio permanente di governance territoriale essenziale per sviluppare le opportunità del Territorio biellese emerse anche dall’analisi di contesto e per stimolare una crescita sostenibile e inclusiva”.

Il Gruppo WP della Fondazione

La Fondazione metterà a disposizione degli Enti locali un ulteriore strumento di comunicazione: verrà attivato un gruppo Whatsapp che funzionerà come una “bacheca virtuale” sulla quale verranno pubblicati i bandi della Fondazione e altri eventuali canali di finanziamento per gli Enti locali. Potranno iscriversi tutti gli Enti interessati che saranno sollecitati a informarsi in maniera puntuale e frequente sulle iniziative della Fondazione. L’auspicio è che una più capillare informazione stimoli anche gli Enti meno partecipi a presentare progetti e attività nell’ambito dei bandi della Fondazione. Resteranno naturalmente aperti anche tutti gli attuali canali di comunicazione.