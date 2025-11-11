 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 11 novembre 2025, 11:20

Biella, il Centro Commerciale Gli Orsi accoglie un nuovo parco giochi per i più piccoli

orsi biella

Il Centro Commerciale Gli Orsi, destinazione di riferimento per gli appassionati di shopping nella provincia di Biella, oggi arricchisce la propria offerta con una nuova area giochi dedicata ai bambini dai 2 ai 9 anni, allestita all’interno della Galleria Fashion.

Lo spazio, già aperto al pubblico, offre un ambiente sicuro e colorato in cui i più piccoli possono divertirsi durante le giornate di shopping e relax delle loro famiglie. L’area è composta da diverse strutture ludiche – tra cui tunnel, una torre di avvistamento, ponti e un piccolo scivolo – pensate per offrire ai più piccoli un’esperienza di gioco sicura, divertente e stimolante.

L’accesso è gratuito e l’utilizzo è consentito sotto la responsabilità di genitori o accompagnatori. Con questa nuova iniziativa, il Centro Commerciale Gli Orsi conferma la propria vocazione di luogo di incontro e socialità per tutta la famiglia, capace di unire shopping, ristorazione e tempo libero in un ambiente accogliente e sostenibile.

c. s. Gli Orsi g. c.

