Scuolabus condiviso per la Scuola della Serra: il Comune di Sala Biellese approva l’adesione al progetto

La Giunta comunale di Sala Biellese ha approvato l’adesione al progetto intercomunale per l’acquisto condiviso di un nuovo scuolabus destinato al servizio di trasporto scolastico della “Scuola della Serra”, che serve gli alunni dei Comuni di Zubiena, Torrazzo, Magnano e Sala Biellese.

Il servizio scuolabus, già gestito in convenzione tra i Comuni di Magnano, Torrazzo e Zubiena con quest’ultimo nel ruolo di capofila potrà così contare su un mezzo più moderno e funzionale, grazie anche a un contributo regionale.

Con un bando scaduto nel luglio 2025, la Regione Piemonte ha infatti previsto la possibilità per i Comuni di richiedere finanziamenti finalizzati all’acquisto di scuolabus. I Comuni di Zubiena, Sala Biellese, Torrazzo e Magnano hanno partecipato congiuntamente, presentando domanda nei termini previsti.

La Regione, con determinazione del 4 settembre 2025, ha approvato la graduatoria dei beneficiari, assegnando al Comune di Zubiena un contributo di 40.000 euro.

Il costo complessivo del nuovo scuolabus ammonta a 86.193 euro. La quota residua di 46.193 euro sarà ripartita tra i Comuni aderenti alla convenzione, secondo modalità concordate. Il Comune di Magnano parteciperà come partner del progetto, ma non sosterrà oneri finanziari.

Zubiena, come capofila, provvederà all’acquisto del mezzo anticipando l’intera somma, in attesa dei rimborsi da parte degli altri Comuni.

Con la deliberazione approvata nei giorni scorsi, la Giunta di Sala Biellese ha confermato la volontà di partecipare all’iniziativa e di contribuire alle spese. In particolare, il Comune verserà 2.000 euro entro il 31 dicembre 2025 e si impegna a corrispondere il saldo nell’anno 2026, previa rendicontazione del Comune capofila e al netto di eventuali contributi aggiuntivi provenienti da altri enti o fondazioni.

È stata inoltre approvata una lettera d’intenti tra i Comuni coinvolti, che definisce in modo formale gli impegni reciproci in merito all’acquisto del mezzo e alla gestione della spesa.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra amministrazioni locali, finalizzata a migliorare un servizio essenziale per le famiglie e gli studenti del territorio.