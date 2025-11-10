Graglia e Valle: al via il pre-scuola e post-scuola per l’anno 2025/2026

La Giunta Comunale di Muzzano ha approvato la proposta di accordo, predisposta dal Comune di Donato come capofila, per la gestione del servizio di pre-scuola per le Scuole Primaria e Secondaria di primo grado di Graglia e per l’offerta formativa post-scuola delle classi 4 e 5 della Scuola Primaria di Valle per l’anno scolastico 2025/2026.

L’accordo, frutto della collaborazione tra i Comuni di Donato, Netro, Graglia e Muzzano, prevede che: Il pre-scuola sarà gestito dall’Istituto Comprensivo di Mongrando, con personale scolastico dedicato. La spesa complessiva per i quattro Comuni è di 1.000 euro, suddivisa in 250 euro per ciascun Comune, raccolta dal Comune di Donato e trasferita all’Istituto Comprensivo; Il post-scuola del giovedì, dedicato a corsi opzionali di lingua inglese, sarà a carico dell’Istituto Comprensivo di Mongrando, finanziato tramite contributi europei; Il post-scuola del venerdì, dedicato ad assistenza allo studio e potenziamento, sarà a carico delle famiglie degli alunni, con un contributo di 60 euro per quadrimestre. Anche in questo caso, il Comune di Donato emetterà gli avvisi di pagamento e trasferirà le somme all’Istituto Comprensivo.