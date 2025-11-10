Cibo, laboratori, attività per la famiglia: a Pollone la castagnata benefica è un successo

Si è svolta a Pollone la castagnata benefica nella splendida cornice di Piazza San Rocco. Complice la bella giornata, lo straordinario foliage e l’entusiasmo della Pro Loco, la piazza si è riempita di famiglie, giovani e meno giovani per gustare le ottime caldarroste. L'associazione ha anche stuzzicato i palati del pubblico con vin brûlé, cioccolata calda e…le frittelle di mele.

La Pro Loco Gang si è poi dedicata alla preparazione della gustosa merenda a base di frittelle di mele e marshmallow. L’evento, organizzato per raccogliere fondi per la scuola dell’infanzia Emma Frassati, ha visto la partecipazione dei giovani della parrocchia che hanno organizzato laboratori creativi.

Di notevole impatto il corner dedicato alla scuola materna: oltre all’esposizione dei lavori e delle foto delle attività svolte, vi erano graziosi tavolini di legno per cimentarsi nella pittura, nel disegno e lasciare libero sfogo alla fantasia con la pasta modellabile. Un bel cartello ricordava che il prossimo sabato 15 novembre la scuola sarà aperta per l’open day.

Ancora una volta la Pro Loco di Pollone si è superata regalando un pomeriggio spensierato e soprattutto goloso.