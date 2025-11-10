"Carta dedicata a te” 2025 a Occhieppo Inferiore sono 37 i beneficiari

Per quanto riguarda la "Carta dedicata a te” 2025 - Misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni di prima necessità - Decreto interministeriale Fondo Alimentare 2025, il Comune di Occhieppo Inferiore ha pubblicato l'elenco dei beneficiari del contributo economico di importo pari a 500,00 euro. In tutto sono 37.

Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio. Le somme, inoltre, devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026.

I nuovi beneficiari potranno ritirare la carta presso qualsiasi Ufficio Postale, presentando allo sportello il codice della carta comunicato dal Comune di residenza, un documento di identità ed il codice fiscale o tessera sanitaria.

Per chi è già stato individuato beneficiario negli anni precedenti, invece, non è necessario recarsi in Posta, poiché la somma sarà accreditata direttamente sulla carta di cui si è già titolari.

In caso di smarrimento è possibile chiederne la sostituzione in Ufficio Postale, presentando allo sportello un documento di identità, il codice fiscale o tessera sanitaria e la denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.



