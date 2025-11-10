Bellissimi momenti a Zimone con la castagnata degli Alpini

Nella giornata di ieri, 9 novembre, gli Alpini di Zimone hanno organizzato la tradizionale castagnata alpina.

“Complice anche il meteo, è stata una bellissima giornata dove sono venuti a trovarci amici anche oltre provincia oltre che i nostri compaesani, che ancora una volta ci hanno fatto capire che il nostro lavoro e la nostra presenza nel nostro comune sono molto importanti – spiegano dal gruppo - E' stata altresì un'occasione per premiare i bambini della Scuola Materna Pietro Lucca di Zimone per aver realizzato un bellissimo lavoretto in occasione del 4 novembre, addobbando il monumento agli Alpini andati avanti; a loro, nei giorni precedenti la castagnata, è stato regalato un buono per ritirare gratuitamente, il giorno della castagnata, un panino alla nutella oppure un sacchetto di pop-corn; i bambini, come previsto, non sono mancati all'appuntamento”.