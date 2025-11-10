Veneto, 'dopo Zaia scrivi Zaia': campagna social con il leoncino arriva a Belluno

(Adnkronos) - Prosegue il viaggio di 'Dopo Zaia scrivi Zaia', la campagna digitale di Luca Zaia che unisce comunicazione innovativa e orgoglio veneto. Dopo Venezia, il Leoncino - mascotte creata con l’intelligenza artificiale - approda a Belluno, tra le Dolomiti, patrimonio mondiale dell’Unesco.

“Belluno – sottolinea Zaia – è la terra dove la natura incontra la grande storia dello sport. Dopo la mitica edizione del 1956, le Olimpiadi tornano a Cortina, regalando alle nostre montagne una nuova, straordinaria occasione di rilancio. Abbiamo realizzato infrastrutture fondamentali, ridato vita ai monumenti olimpici del passato e restituito alla pista da bob di Cortina e alla Conca Ampezzana un ruolo da protagoniste. Qui tanti giovani potranno tornare a fare sport e a sognare in grande”.

Un racconto, quello del secondo episodio, che celebra le radici e la rinascita delle Dolomiti, simbolo del Veneto nel mondo. Ogni due giorni, una nuova tappa accompagnerà il presidente alla scoperta delle sette province. La campagna è online sui canali social ufficiali di Luca Zaia.