Andrea Delogu torna in tv dopo la morte del fratello: "Trasformerò questo dolore in amore"

(Adnkronos) - Andrea Delogu è tornata in televisione con la conduzione de 'La Porta Magica'. Ma prima di riprendere il programma, interrotto dopo la tragica morte del fratello Evan, l'artista ha voluto ringraziare, in un video pubblicato anche sui social, tutti coloro che le sono stati vicini in questo momento. E la Rai per averle permesso di fermarsi. "Prima di riprendere il viaggio de 'La porta Magica', il luogo delle vostre emozioni, delle vostre storie, - ha detto Delogu - sento il bisogno di condividere con voi la mia di storia. Ci sono momenti nella vita in cui tutto si ferma e altri in cui con grande fatica, ma con grande amore si sceglie di ripartire", ha affermato l'artista che sabato prossimo tornerà anche sulla pista di 'Ballando con le Stelle'.

"Nelle scorse settimane - ha detto commossa - la vita della mia famiglia e la mia si sono fermate e ho avuto bisogno di silenzio perché trovare le parole per raccontare quello che è accaduto è estremamente difficile. Ho perso mio fratello Evan in un incidente, aveva soltanto 18 anni ed era un ragazzo straordinario, pieno di vita, di sogni e della luce che appartiene a chi è pronto ad abbracciare il mondo, il futuro, come tutti i ragazzi della sua età. È successo e adesso il dolore di questa perdita ingiusta accompagna ogni mio respiro e fa molta paura ma è qualcosa con cui dovrò imparare a convivere perché la mia famiglia e io dobbiamo riuscire a trasformare in amore per la vita perché è quello che uniti dobbiamo a Evan".

"Io - ha concluso - desidero ringraziare profondamente chi ha compreso la mia necessità di fermarmi e grazie alla Rai per avermi concesso il tempo di prendermi cura dei miei cari, per non avermi mai fatto sentire pressioni, ma solo vicinanza e rispetto. Ora a nome mio e della mia famiglia voglio davvero ringraziarvi tutti, uno per uno, per l'empatia e l'affetto sincero che Evan e noi abbiamo ricevuto. Grazie a tutti voi, il vostro amore, ve lo assicuro, ci ha aiutati a non cadere" conclude.