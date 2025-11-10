L’U21 si prepara per la Polonia, Baldini avverte “Non ci sono gare facili”

TIRRENIA (ITALPRESS) - La Nazionale italiana Under 21 si avvicina al match con la Polonia, valido per le qualificazioni agli Europei di categoria, in programma in Albania e Serbia nel giugno 2027. Dal centro di preparazione olimpica di Tirrenia, a quattro giorni dal match (venerdì 14 novembre ore 16.00 a Stettino) ha parlato il ct degli azzurrini: "I ragazzi sono già alla terza convocazione e sono sempre gli stessi. Vengono qua con voglia e con lo spirito giusto. Far parte dell'Under 21 li rende orgogliosi ed è la cosa più importante". Nel Gruppo E la corsa al primo posto è una sfida a due proprio tra Polonia e Italia, capaci di conquistare finora 4 vittorie in 4 gare (12 punti). Alle loro spalle, seguono Montenegro (6), Svezia e Macedonia del Nord (3), Armenia (0). "La Polonia? Partite facili non esistono più - prosegue il ct sul match di venerdì - e non è facile capire il grado di difficoltà di una sfida. Sappiamo che sono a pari punti con noi e hanno dimostrato di essere tra i più bravi. Sono abbastanza fiducioso perchè so che i ragazzi sanno che devono dare il meglio di loro. Sappiamo delle difficoltà che potremmo incontrare, ma cerchiamo di fare risultato pieno". Due le novità nel gruppo: l'attaccante dell'Atalanta Under 23 Dominic Vavassori, la scorsa stagione 6 presenze e 1 gol in Under 20, e il difensore del Frosinone Gabriele Calvani, alla prima chiamata assoluta in una Nazionale; tra i 25 convocati, c'è anche il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, al rientro dopo l'indisponibilità che lo aveva costretto a lasciare il gruppo a settembre. "Il ritorno di Comuzzo? Ha avuto un problema di salute e non l'ho convocato per lo scorso split. Poi abbiamo chiarito con lui e con il procuratore ed è stato convocato. Esclusione di Marianucci? Una scelta tecnica, le sue prestazioni non mi sono piaciute. Vavassori, Calvani e Zeroli sono dei ragazzi che sono stati sempre monitorati. Li abbiamo messi in lista anche perchè erano già stati pre convocati le scorse volte. Sono convinto che faranno bene", le spiegazioni di Baldini sulle convocazioni per la finestra di novembre. "Nell'ultimo mese diversi ragazzi hanno fatto più minuti, come Idrissi e Bartesaghi. Camarda ha il suo spazio e Cherubini fa minuti in Serie B. La maggior parte di loro riesce ad avere spazio e a mettere nelle gambe un buon minutaggio. Credo che possiamo mettere in piedi un buon organico", aggiunge il tecnico degli azzurrini sul minutaggio accumulato dai suoi giocatori nelle rispettive squadre di club. Italia Under 21 che sarà a Tirrenia fino a mercoledì. Giovedì il trasferimento a Stettino con rientro a Pisa subito dopo la gara; lunedì la partenza per Podgorica per affrontare il Montenegro (martedì 18 novembre ore 18.30 a Niksic). Venerdi si concluderà il girone d'andata e martedì si riprenderà con la prima giornata di ritorno. Nel 2026 il rush finale: due incontri a marzo e due a ottobre, l'ultimo dei quali potrebbe essere decisivo per il primo posto, il 5 ottobre, Italia-Polonia.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).