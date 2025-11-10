Due auto si scontrano a Brusnengo, rallentamenti al traffico FOTO

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale, avvenuto intorno alle 12 di oggi, 10 novembre, nel comune di Brusnengo. A rimanere coinvolte due auto.

Sul posto, sono giunti velocemente i sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti. Uno dei due avrebbe riportato ferite da codice giallo. Presenti anche i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e i Carabinieri, impegnati nella raccolta dei rilievi.

Il traffico ha subito rallentamenti fino alla rimozione dei veicoli.