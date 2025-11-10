Bel gesto a Valdilana, rimossi i rifiuti abbandonati dai volontari di Trivero Sub

Un gesto concreto a favore del territorio. Nella mattinata di ieri, domenica 9 novembre, i volontari dell’Associazione Trivero Sub Valdilana sono intervenuti per ripulire alcuni cigli delle principali strade e diverse aree del comune, raccogliendo l’immondizia abbandonata.



“Un impegno che si ripete da anni, portato avanti con costanza e grande senso civico – spiega l'amministrazione comunale sui propri canali social - Purtroppo, il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti continua ad essere una vera e propria ferita per il paese: danneggia l’ambiente, rovina i luoghi che viviamo ogni giorno e richiede tempo e risorse per essere risolto. Un grande grazie ai volontari di Trivero SUB per l’esempio che danno alla comunità. Che il loro gesto possa essere uno stimolo per tutti: il rispetto del territorio passa da azioni quotidiane semplici ma fondamentali, come conferire correttamente i rifiuti, qualunque sia la loro natura”.