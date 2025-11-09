Informatica e terza età, a Portula si tornano a utilizzare gli spazi dell'ex cinema

Informatica e terza età. È iniziato nei giorni scorsi il corso di informatica a frazione Granero di Portula, realizzato dall’Auser, grazie al finanziamento dell’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale. In ragione dei posti esauriti, Auser sta valutando se riproporre l’iniziativa per accogliere più corsisti. Fra le finalità del corso, oltre ad implementare le competenze digitali degli adulti, anche la possibilità di ottenere per chi ne farà richiesta la certificazione “digicomp 2.2”.

Contemporaneamente nella bellissima aula della scuola media di Vigliano, è iniziato il corso di alfabetizzazione digitale per gli over 60. In entrambi i casi si è trattato di veri e propri successi organizzativi, tra domande, curiosità e competenze acquisite nel corso delle lezioni.

“I corsi hanno molte finalità - spiega Alice Ronchi di Auser -. Il corso di informatica a Granero, per esempio, ci ha permesso di utilizzare lo spazio dell’ex cinema del paese, che non veniva utilizzato da tanto tempo. Locali vuoti da anni, che grazie a questa iniziativa sono stati ripopolati. Anche i computer sono stati recuperati, riformattati e rigenerati, quindi messi di nuovo al servizio della comunità”.