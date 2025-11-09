Riascoltati per voi: The Weeknd - Beauty Behind the Madness (2015)

Gentili lettori, eccoci arrivati al quarantesimo appuntamento con “Riascoltati per voi”. Un numero importante, che fa capire quanto sia bello viaggiare insieme settimana dopo settimana dentro alla musica, passando dai classici del rock fino al pop più contemporaneo. Oggi facciamo tappa nel 2015: l’album che ho riascoltato per voi questa settimana è “Beauty Behind the Madness” di The Weeknd, disco che ha trasformato Abel Tesfaye da artista di nicchia a superstar mondiale.
Prima di questo album, The Weeknd era conosciuto soprattutto negli ambienti dell’R&B alternativi. Con “Beauty Behind the Madness” invece è esploso, portando la sua voce unica e il suo stile a un pubblico enorme. È il disco che contiene brani iconici che hanno fatto il giro del mondo: “Can’t Feel My Face”, viene da chiedersi: «chi non ha ballato sulle note di questo pezzo?». Per non parlare della cupa e inquietante “The Hills”. Oppure “Earned It”, canzone diventata celebre anche per la colonna sonora di “50 sfumature di grigio”. Per non parlare di “In the Night”, al tempo stesso melodica e travolgente, quasi un omaggio al pop anni ’80.
In questo disco, The Weeknd si è avvalso dell’importante partecipazione di artisti come Ed Sheeran, Lana Del Rey e Labrinth, oltre a una squadra di produttori di altissimo livello come Max Martin e Kanye West. Ed è proprio grazie anche (o soprattutto) a loro se il suono è così potente e internazionale.
“Beauty Behind the Madness” , è un disco ricco, lungo, ma che scorre senza annoiare: ogni brano ha una sua identità precisa che ancora oggi suona fresca e moderna. Non è solo pop da classifica: è un viaggio dentro luci e ombre, capace di conquistare anche chi non lo conosceva. A mio avviso è perfetto da ascoltare in cuffia, magari di sera quando vuoi lasciarti andare a un mix di malinconia e adrenalina.
I miei brani preferiti sono: "Real Life", "The Hills", "Acquainted", "Can’t Feel My Face", "In the Night", "Dark Times" e “Angel".
Voto: 8,5
Tracce:
1) Real Life - 3:44
2) Losers - 4:41
3) Tell Your Friends - 5:34
4) Often - 4:09
5) The Hills - 4:02
6) Acquainted - 5:48
7) Can’t Feel My Face - 3:33
8) Shameless - 4:13
9) Earned It - 4:37
10) In the Night - 3:55
11) As You Are - 5:40
12) Dark Times - 4:21
13) Prisoner (feat. Lana Del Rey) - 4:35
14) Angel - 6:17
Durata: 65 minuti.
Formazione:
Abel Tesfaye – voce, programmazione
Stephan Moccio – programmazione e pianoforte, tastiera
Jay Paul Bicknell – programmazione, tastiera
Jason Quenneville – programmazione
Vanessa Freebairn-Smith – violoncello
Jonathan Martin Berry – chitarra
Paul Bushnell – basso
Labrinth – programmazione, strumentazione e voce
Kanye West – cori
Brandon "Bizzy" Hollemon – chitarra
Ali Payami – programmazione, batteria, sintetizzatore, tastiera e basso
Peter Svensson – chitarra e tastiera aggiuntiva, chitarra acustica e tastiera
Max Martin – programmazione aggiuntiva
David Bukovinszky – violoncello
Mattias Johansson – violino
Klas Ålund – assolo di guitar synth
Dave Reitzas – programmazione aggiuntiva
Ed Sheeran – voce
Lana Del Rey – voce
Maty Noyes – voce e cori
Vinnie Colaiuta – percussioni aggiuntive
Mi piacerebbe davvero conoscere le vostre impressioni! Condividete con me i vostri pensieri non solo su "Beauty Behind the Madness”, ma anche su The Weeknd e sull'impatto che la sua musica ha avuto sulle vostre vite. Ogni opinione è un pezzo in più di questa grande storia musicale che ci unisce.
Alla prossima tappa del nostro viaggio musicale!