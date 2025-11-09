Prima castagnata della scuola primaria di Verrone: un successo di comunità FOTO

Verrone, 16 ottobre 2025, una mattinata all’insegna della tradizione, del gusto e della condivisione ha animato l’oratorio di Verrone, dove si è svolta la prima castagnata della scuola primaria.

Un evento semplice, ma ricco di significato che ha visto protagonisti i bambini e le insegnanti. Grazie al prezioso contributo dei comuni di Verrone e Massazza con I loro consiglieri Marcello Gagliano e Riccardo Torselli , dei tre cantonieri Paolo, Massimo, Marcello e dei nonni volontari Mario Saccu e Piercarlo Nolli, l’iniziativa ha preso vita in un clima di festa e collaborazione. L’attrezzatura necessaria per la cottura delle castagne è stata gentilmente prestata dal gruppo Alpini di Salussola.

I bambini, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno potuto gustare le caldarroste fumanti, preparate con cura e passione. Tra sorrisi, chiacchiere e profumo di castagne, si è creato un momento di autentica gioia.

Questa prima edizione della castagnata ha lasciato il segno, diventando un’occasione speciale per celebrare l’autunno e per far vivere ai più piccoli un’esperienza che unisce tradizione e convivialità.

Un grazie sentito a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento: una piccola grande festa che speriamo diventi una tradizione annuale.

Un ringraziamento particolare anche a Quaregna Lamberto che ha donato alla scuola 33 chili di castagne.