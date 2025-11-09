Torna lo scambio di libri di MCL: Librintreccio 2025

MCL Biella invita tutti i cittadini a partecipare alla nuova edizione natalizia di Librintreccio, il progetto di scambio libri ideato da Stefania Biamonti e Clara Lega, che da tre anni accompagna il territorio in un intreccio di conoscenza, amicizia e cultura. Come funziona? Semplicissimo: tu regali un libro a una persona e ne ricevi uno in dono, scelto per te da un altro partecipante. Un gesto semplice, ma capace di creare connessioni autentiche e condividere emozioni attraverso le pagine.

📌 Modalità di partecipazione

● Compila il form con alcune informazioni su di te 👉 Lo trovi sul profilo Instagram @librintreccio ✉️ Oppure puoi scrivere una mail a biella@mcl.it

● 📩 Intorno al 10 novembre riceverai via email il nome e le indicazioni della persona a cui donare il tuo libro, insieme alle istruzioni dettagliate

● 💡 Scegli il libro perfetto da regalare, seguendo le poche e divertenti regole del gioco 👉 Il libro va acquistato in una delle librerie convenzionate con Librintreccio, che sostengono il progetto e ne condividono lo spirito di rete e comunità.

● 📫 Nel frattempo, qualcuno starà scegliendo un libro per te! 🎁 Due modalità, un’unica magia

● In presenza: appuntamento speciale a Biella, la mattina del 13 dicembre

● A distanza: riceverai il tuo libro direttamente a casa e lo scarteremo insieme il 20 dicembre, in una festa condivisa online

📍 Dove siamo stati e dove saremo Nelle edizioni passate, Librintreccio ha intrecciato storie e sorrisi in luoghi simbolici della città: la Galleria Bi-Box, Villa Boffo, e l'Accademia Perosi. Quest'anno… sorpresa! Il luogo dell'incontro sarà svelato nei prossimi giorni, ma possiamo già promettere che sarà speciale.

📚 Iscrizioni aperte fino al 9 novembre Librintreccio è gratuito e aperto a tutti.

L’unico costo è quello del libro che sceglierai di donare, acquistabile presso le librerie aderenti.

💬 Un progetto che cresce con la città In questi anni, oltre 400 lettori hanno partecipato a Librintreccio, contribuendo a costruire una rete viva e affettuosa di scambi, parole e relazioni.

“Con questa iniziativa” dichiarano le organizzatrici “vogliamo sostenere la città, nel nostro piccolo, per raggiungere quello che è l’obiettivo 4 dell’Agenda 2030: istruzione di qualità – fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti. Ogni libro donato è un gesto di fiducia. Librintreccio è la prova che Biella sa costruire legami attraverso la cultura, con semplicità e cuore. Ci emoziona vedere come, anno dopo anno, le persone si affidano a questo scambio per sentirsi parte di qualcosa di bello e condiviso.” aggiungono Stefania Biamonti e Clara Lega.

Jingle campane, jingle jingle… Librintreccio ti aspetta!

Per info e iscrizioni: Instagram @librintreccio @mcl_biella | ✉️ biella@mcl.it