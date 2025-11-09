Caffè Letterario a Occhieppo Inferiore con Voci di Donne

Nell'ambito della 25a Mostra del Libro per bambini e ragazzi di Occhieppo Inferiore, l'associazione Voci di Donne organizza il Caffè letterario di giovedì 13 novembre.

L'appuntamento è alle 19.30 al Polivalente di Occhieppo Inferiore, dove sarà possibile condividere un gustoso apericena e, dalle 20.45, ci si confronterà sul tema della gentilezza prendendo spunto da libro "108 Rintocchi" di Yoshimura Keiko e dialogando con le ospiti: la Prof.ssa Monica Mosca, Linguista dell’Università di Breslavia, e la Pedagogista Annalisa Perino. Entrata libera al Caffè letterario.