Pillole digitali, a Vigliano terzo appuntamento in biblioteca

Martedì 11 novembre, alle 16, terzo appuntamento per gli approfondimenti di "Pillole digitali" presso la Biblioteca Comunale. Gaia De Stefani, volontaria del Servizio civile digitale, accoglierà i partecipanti per affrontare dubbi e incertezze nell'utilizzo di internet e dei principali servizi erogati dai portali istituzionali.

Particolare interesse ha destato, nei precedenti incontri, il tema della sicurezza informatica, declinata nelle informazioni di base per navigare su internet evitando di conferire dati personali laddove non strettamente necessario e nelle cautele da assumere per evitare di incappare in siti truffa che carpiscono informazioni per utilizzarle in modo non consono.

"Pillole digitali" proseguirà con il quarto e ultimo incontro, fissato per il 9 dicembre, sempre alle 16.Si ricorda inoltre che il servizio di supporto digitale per i cittadini è disponibile in Biblioteca tutti i martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.