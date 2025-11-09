Alta montagna, una nuova lapide alla Rocca dell’Argimonia

Nei mesi scorsi i vandali avevano preso di mira la Rocca dell’Argimonia, danneggiando gravemente la lapide commemorativa posta sulla cima: il tricolore era stato divelto e gettato a terra, mentre la targa risultava spezzata in due.

Oggi, grazie a un intervento tempestivo, la lapide è stata rimessa al suo posto. Come segnalato da un lettore, è stata installata una nuova lapide, che ha sostituito quella vandalizzata in primavera, riportando così alla Rocca dell’Argimonia il simbolo di memoria e rispetto per il luogo.

Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che hanno reso possibile questo intervento, contribuendo a restituire dignità e decoro a un luogo simbolico per la comunità.