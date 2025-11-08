Ko indolore ad Atene con Djokovic, Nole rinuncia, Musetti alle Atp Finals

ROMA (ITALPRESS) - Lorenzo Musetti giocherà le Atp Finals 2025. Il carrarino si è arreso a Novak Djokovic nella finale dell'Atp 250 di Atene, torneo che avrebbe dovuto vincere per prendere il posto di Felix Auger-Aliassime nel Gruppo Borg, ma scenderà in campo a Torino in sostituzione proprio del 38enne serbo, che ha annunciato il forfait per le Finals dopo il titolo nel torneo greco. "Ci vediamo a Torino, Muso! Il forfait annunciato da Novak Djokovic dopo la finale di Atene significa che Lorenzo entra di diritto alle NittoATPFinals! Per la prima volta l'Italia avrà ben due qualificati nel torneo di singolare e due nel torneo di doppio", l'annuncio della Fitp che registra un altro storico risultato. Tornando ad Atene è stato un match durissimo comn Djokovic che l'ha spuntata in tre ore con il punteggio di 4-6 6-3 7-5. Titolo numero 101 in carriera per il classe 1987 di Belgrado, che si avvicina a Jimmy Connors (109) e Roger Federer (103) nella classifica dei più vincenti della storia e stacca proprio la leggenda elvetica nell'albo dei più titolati su cemento: 72 affermazioni per Djokovic e 71 per Federer, con Agassi terzo a quota 46. Il 24 volte campione Slam diventa anche il giocatore più anziano (38 anni, 5 mesi e 17 giorni) a sollevare un trofeo Atp dai tempi di Ken Rosewall nel 1977.Centrata la prima qualificazione in carriera alle Finals, resta l'amaro in bocca a Musetti per il terzo titolo Atp sfumato per un soffio. Si prolunga il digiuno dell'allievo di Simone Tartarini, a cui l'affermazione in tornei del circuito maggiore manca da oltre tre anni (Atp 500 Amburgo 2022, e Atp 250 Napoli 2022). "Ringrazio il pubblico per l'atmosfera speciale e spero di poter tornare qui l'anno prossimo. Sono onorato di aver condiviso il campo con un campione come Djokovic. Ringrazio l'organizzazione per il lavoro svolto e devo ringraziare anche al mio team e alla mia famiglia. Negli ultimi tre anni ho raggiunto sei finali, ma non sono mai riuscito a vincere un torneo. Spero di riuscirci prossimamente", le parole, nel corso della premiazione, di Musetti, che perde la sesta finale consecutiva (Atp Queen's 2024, Atp Umago 2024, Atp Chengdu 2024, Masters 1000 Monte-Carlo 2025, Atp Chengdu 2025, Atp Atene 2025) e proseguirà la caccia al titolo proprio a Torino. Esclusa l'edizione del 2021, con Sinner in campo negli ultimi due match in sostituzione dell'infortunato Berrettini, sarà la prima volta per il tennis italiano con due giocatori presenti nella fase a gironi delle Atp Finals. Con il ritiro di Djokovic, Musetti prenderà il posto del serbo nel Gruppo Connors e si scontrerà con Carlos Alcaraz, Taylor Fritz e Alex de Minaur. Il classe 2002 toscano debutterà lunedì (non prima delle 14.00) contro lo statunitense numero 4 del mondo. Confermato ufficialmente il girone di Jannik Sinner, che esordirà lunedì alle 20.30 con Auger-Aliassime e incontrerà poi Alexander Zverev e Ben Shelton.- Foto Ipa Agency - (ITALPRESS).