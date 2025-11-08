Nuoto Biella, In Sport Rane Rosse: ottimo esordio stagionale

Inizio di stagione positivo per le squadre di nuoto In Sport Rane Rosse Biella e Crescentino, impegnate nel fine settimana dell’1 e 2 novembre in un doppio appuntamento agonistico.

Il primo impegno si è svolto sabato 1° novembre in Lombardia, al Trofeo Sprint di Ispra, dove la formazione allenata dai tecnici Riccardo Mosca e Chiara Ferraris ha conquistato un brillante secondo posto finale nella classifica a squadre.

Numerosi gli atleti saliti sul podio.

Ecco i primi posti ottenuti nel meeting lombardo:

- Nicolò Badan, 50 dorso ragazzi

- Giorgia Caneparo, 100 dorso juniores

- Bogdan Chiriac Edoardo, 100 dorso juniores

- Leonardo Picariello, 50 stile libero e 100 rana ragazzi

- Sofia Pranio, 50 rana juniores

- Pietro Remorini, 50 dorso e 100 delfino juniores

- Edoardo Trivero Boli, 50 delfino ragazzi

Domenica, nella seconda giornata di gare, il team biellese e crescentinese è sceso in acqua a Torino per la prima tappa della Coppa Los Angeles.

Tra le prestazioni più rilevanti, spicca quella di Pietro Remorini, autore del miglior tempo nei 100 misti con un crono di 56"30, che gli è valso il pass per i Campionati Italiani Assoluti.

Nel prossimo fine settimana, da venerdì 7 a domenica 9 novembre, un gruppo di atleti delle Rane Rosse di Biella e Crescentino sarà impegnato alla Sciorba di Genova per la 51ª edizione del Trofeo Internazionale Nico Sapio.