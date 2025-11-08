Andorno ai tempi del Marchesato, storia e solidarietà in cammino tra le vie del paese FOTO

Andorno ai tempi del Marchesato, storia e solidarietà in cammino tra le vie del paese (servizio di Angela Lobefaro per newsbiella.it)

Ha richiamato un gran numero di visitatori la passeggiata dal titolo “Andorno ai tempi del Marchesato”, realizzata dal Centro Documentazione Alta Valle Cervo La Bursch, unitamente alla Domus Laetitiae e con la collaborazione del comune di Andorno Micca.

Ad accompagnare i gruppi lungo un percorso in 4 tappe Danilo Craveia e Luca Forgnone, che hanno fatto rivivere i luoghi dell’antico Marchesato attraverso ricorsi storici, aneddoti e molto altro.

L'evento ha anche una valenza sociale: con le offerte libere si andrà infatti a sostenere il progetto di Domus Laetitiae “Dona parole e passi” , iniziativa che consente di fornire ai bisognosi attività riabilitative in modo gratuito o a costi ridotti.

La partenza ha avuto luogo nel primo pomeriggio di oggi, 8 novembre, nella piazza antistante la chiesa parrocchiale di San Lorenzo.