Benvenuto don Luigi Tajana, comunità di Ronco Biellese e Zumaglia in festa

Le comunità parrocchiali di Ronco Biellese e Zumaglia si apprestano a dare il proprio benvenuto al nuovo parroco, don Luigi Tajana. Il sacerdote, infatti, inizierà il suo servizio pastorale ed è chiamato a guidare e condividere il cammino di fede dei due paesi.

Domani, 9 novembre, alle 15, si terrà la santa messa di accoglienza nella chiesa parrocchiale dei Santi Fabiano e Sebastiano, a Zumaglia: a presiedere la celebrazione il vicario generale della Diocesi di Biella, insieme ai sacerdoti della zona e ai rappresentanti delle due realtà.

Tutta la popolazione è invita a partecipare. Al termine della funzione, seguirà un momento di fraternità e rinfresco presso la vicina Villa Virginia.