Piemove, Zappalà (FdI): "Dati Biella e Vercelli confermano misura concreta"

“I dati sulle adesioni a Piemove nelle province di Biella e Vercelli confermano il successo di una misura concreta e innovativa per studenti e giovani”. Commenta così Davide Zappalà, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

E aggiunge: “Solo nel Biellese abbiamo registrato 1.067 richieste, con un’ampia maggioranza di studenti dell’Università di Torino, seguiti da Politecnico e Università del Piemonte Orientale. Numeri che parlano chiaro: i giovani credono in progetti che uniscono mobilità sostenibile, diritto allo studio e tutela dell’ambiente”.

Conclude poi Zappalà: “È il segno tangibile che quando la politica lavora per il territorio e per i cittadini, i risultati si vedono”.