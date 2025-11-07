Ginnastica Ritmica: Caterina Santangelo della La Marmora alla terza prova del Campionato LC Silver

Nella giornata di domenica 25 ottobre si è svolta a Chivasso la terza prova del Campionato LC Silver di ginnastica ritmica. A rappresentare la società ginnastica La Marmora, è stata la giovane Caterina Santangelo che gareggiando nella categoria A5, ha fatto un salto di categoria ed ha affrontato per la prima volta il livello LC2. Ottima la sua prestazione che l' ha vista salire sul terzo gradino del podio. Ma non solo: grazie ad un 10.175 al corpo libero e un 10.225 al cerchio , frutto di due esecuzioni precise e molto espressive, si è classificata prima in entrambe le classifiche di specialità a cui ha partecipato.

Complimenti a Caterina che in questa occasione ha dato veramente prova di essere in crescita tecnica continua e di saper gestire al meglio la

prestazione di gara. Domenica 2 Novembre, a Vezza d' Alba, si è invece svolta la terza prova del Campionato LB Silver. Anna Baiolini ha gareggiato nella categoria A5, mentre Elena Ianni e Maddalena Calcagno in quella Junior 1.



Nella sua agguerrita categoria, Anna è riuscita, con una tenuta di gara regolare, a classificarsi al nono posto assoluto, su ben 20 partecipanti. Nelle classifiche di specialità è risultata settima al cerchio e ben terza alle clavette. Maddalena, purtroppo, ha affrontato la sua gara in condizioni fisiche

non ottimali, ma determinata e volenterosa come al solito, è riuscita a portarla a termine e a conquistare il primo posto al nastro, il quarto alla palla ed il

dodicesimo posto in classifica generale.

Giornata sfortunata per Elena che, solitamente molto precisa sia in allenamento che in gara, non è riuscita in questa occasione a dare il meglio di sé ed è incappata in 2 errori piuttosto gravi che hanno fortemente compromesso la possibilità di un risultato che avrebbe certo potuto gratificarla maggiormente.

A fine competizione è risultata tredicesima alle spalle della compagna Maddalena. A rincuorarla un po', un ottimo secondo posto alla fune e un sesto alle

clavette.

Lo staff tecnico composto da Gianna Cagliano, Silvia Bozzonetti, Monica Gelati, Virginia Scribanti e dalla coreografa Alessandra Ceccon ha già

ripreso gli allenamenti in vista di quello che sarà l'ultimo importante impegno regionale stagionale cioè la seconda prova del Campionato di rappresentativa denominato Winter Club.