TeamVolley-Moncalieri: Lessona sfida un'avversaria imbattuta

Dopo tre trasferte nelle prime quattro giornate, il TeamVolley torna finalmente a giocare in casa. Nella quinta giornata del campionato nazionale di Serie B2, le biellesi affronteranno sabato sera 8 novembre, alle 20.30 al Palasport di Lessona, l’Ascot BTM Moncalieri, formazione femminile del Lasalliano Volley di Torino. Un impegno importante, contro un’avversaria di livello e ancora imbattuta.

A presentare la gara è il viceallenatore Ivan Turcich:

«Moncalieri arriva da due partite positive, in cui ha conquistato sei punti, mentre noi abbiamo il rammarico di non essere riuscite a strappare nulla a Castellanza. Sarà una sfida impegnativa soprattutto sul piano mentale: c’è chi deve confermarsi e chi reagire. Abbiamo il potenziale e i margini di crescita per restare nelle posizioni di vertice. I risultati dello scorso turno sono stati insoliti e hanno accorciato la classifica, ma non devono diventare un alibi per abbassare il ritmo. In settimana abbiamo lavorato molto su muro e battuta: il primo da consolidare per ottenere qualche punto diretto in più, la seconda perché finora ci è mancata un po’. In casa nostra, dobbiamo essere capaci di attaccare con maggiore incisività».

Sulla stessa linea la palleggiatrice Marta Caimi:

«La gara di Castellanza ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Non siamo riuscite a mantenere costanza di gioco, restando sempre punto a punto ma senza essere incisive nei momenti decisivi dei set. Conosciamo il nostro potenziale e sappiamo cosa serve per raggiungere gli obiettivi che ci siamo poste: prendiamo questa sconfitta come una lezione per il futuro. Moncalieri, già lo scorso anno, era tra le squadre più attrezzate del girone e credo che anche quest’anno sarà così. Dovremo restare lucide e lottare scambio dopo scambio, sia sabato che in tutte le prossime partite. Possiamo fare molto bene e ne siamo consapevoli. Ci servirà anche il sostegno del nostro pubblico, quindi invito tutti a venire al palazzetto a tifare per noi!».

Il programma del weekend Biancoblu

Serie B2

Sabato 8 novembre, ore 20.30 – Palasport di Lessona (BI)

TEAMVOLLEY LESSONA – Ascot BTM Moncalieri

Prima Divisione TST

Lunedì 10 novembre, ore 20.30 – Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Volley Gattinara

Under 18 Eccellenza

Domenica 9 novembre, ore 17.00 – Palasport di Lessona (BI)

GENERALI TEAMVOLLEY – Igor Volley

Under 16 Eccellenza

Domenica 9 novembre, ore 10.30 – Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY – PGS Ardor Casale

Under 14

Sabato 8 novembre, ore 15.30 – Palestra “E. Schiaparelli” di Occhieppo Inferiore (BI)

Occhieppese Pallavolo – CONAD TEAMVOLLEY