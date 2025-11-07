Equipe Vitesse in gara al 7° Giro dei Monti Savonesi Storico

Il weekend dell'8 e 9 novembre è sempre più vicino e ad Albenga cresce l’attesa per uno degli appuntamenti più importanti ospitati dalla città: il 7° Giro dei Monti Savonesi Storico, che anche per questa edizione punterà su un percorso altamente tecnico e spettacolare con 2 prove al sabato pomeriggio e le restanti 6 alla domenica per un totale di quasi 78 km cronometrati.

Equipe Vitesse sarà presente con il bravo navigatore di Valdilana Simone Bottega a fianco dell'amico Luca Prina sulla potente BMW M3, con la quale cercheranno di migliorare ancora il loro affiatamento con questa impegnativa vettura e puntare a una buona posizione in classifica assoluta.