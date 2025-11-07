 / EVENTI

Sordevolo si accende di magia: tutto pronto per il Mercatino degli Angeli, simbolo del Natale biellese VIDEO

La nuova edizione del Mercatino promette atmosfere suggestive, musica e tante sorprese. Tra le novità: la presenza nelle prime giornate di un centurione a cavallo, immagine iconica della Passione di Sordevolo 2027, e, nelle ultime date, l’arrivo di Babbo Natale.

Mancano ormai pochi giorni all’apertura della ventitreesima edizione del Mercatino degli Angeli di Sordevolo (Biella), uno degli appuntamenti più amati del periodo natalizio piemontese. Dal 9 novembre al 14 dicembre, nelle giornate di domenica 9, 16, 23, 30 novembre e 7, 8, 14 dicembre, dalle 10 alle 18, il suggestivo borgo montano della Valle Elvo si trasformerà in un piccolo villaggio incantato dove artigianato, tradizione e solidarietà si fondono in un’atmosfera unica.

L’evento, che da oltre vent’anni scalda i cuori di grandi e piccini, è organizzato dall’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo. 

Non mancheranno i sapori della tradizione con il Bar degli Angeli e il ristoro degli Alpini, dove sarà possibile gustare la polenta concia sordevolese.
L’atmosfera sarà resa ancora più viva dalle bande musicali e dalle note della cornamusa, che accompagneranno le famiglie tra le casette in legno e i profumi delle feste.

Maggiori info sul sito www.ilmercatinodegliangeli.it

s.zo.

