Biella, al Liceo G. e Q. Sella l'incontro culturale "Commentare Dante nel Trecento: un inferno (ma anche altro)"

Cosa pensavano i contemporanei di Dante della Divina Commedia? A questa domanda cercherà di rispondere l’incontro organizzato dal Liceo G. e Q. Sella di Biella, in programma lunedì 10 novembre 2025 alle ore 18, presso la sala del Museo Roccavilla in via Addis Abeba 20.

La conferenza, aperta al pubblico, è intitolata “Commentare Dante nel Trecento: un inferno (ma anche altro)” e sarà tenuta dal professor Paolo Pasquino, docente dell’istituto, che presenterà il recente lavoro di cui è coautore: l’edizione critica del testo della seconda fase redazionale del commento di Benvenuto da Imola alla Commedia di Dante.

All’incontro interverranno anche Fabio Sartorio, curatore insieme a Pasquino del volume, e Johannes Bartuschat, docente di letteratura italiana presso l’Università di Zurigo.

Benvenuto da Imola, attivo nel Trecento, fu uno dei primi e più attenti commentatori dell’opera dantesca, tenendo tra il 1375 e il 1376 un ciclo di lezioni dedicate alla Divina Commedia a poco più di cinquant’anni dalla morte del poeta.

L’iniziativa rientra nel progetto culturale del Liceo “Sella”, che mira a valorizzare le competenze dei propri docenti e a offrire alla comunità occasioni di condivisione e crescita culturale, promuovendo l’istituto come polo attivo e dinamico nel panorama educativo del territorio biellese.

L’ingresso è libero.