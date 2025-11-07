A tavola per la malattia renale cronica: presentato a Biella il laboratorio culinario

Un appuntamento dedicato alla salute e alla corretta alimentazione per chi convive con la malattia renale cronica.
Lunedì 10 novembre, dalle 18 alle 20, presso Il Pane Quotidiano in via Novara 4 a Biella, si terrà il laboratorio culinario “A tavola per la malattia renale cronica”, un incontro pensato per aiutare i pazienti ad aderire alla terapia dietetico-nutrizionale, senza rinunciare al gusto.
L’iniziativa rientra nei laboratori culinari FLAVIS, durante i quali chef specializzati in nutrizione renale mostrano come utilizzare i prodotti aproteici per preparare ricette bilanciate e gustose, pensate per le esigenze di chi soffre di MRC. I partecipanti potranno assistere alla preparazione di un menù aproteico completo, assaggiare i piatti cucinati e porre domande sull’utilizzo dei prodotti.
All’incontro parteciperanno il dottor G. Ardissino, medico nefrologo pediatra dell’Ospedale Ca’ Granda di Milano, e la dottoressa R. Cravero, medico nefrologo dell’Ospedale di Biella.
La partecipazione è gratuita, con iscrizione tramite il seguente link: https://flavis.com/servizi/laboratori-culinari/